La diseñadora dominicana Cenia Paredes es reconocida por Rigewood Magazine

La diseñadora de modas Cenia Paredes fue reconocida por la Revista Rigewood Magazine, que la incluyó en su portada con una historia inspiradora de la dominicana que está viviendo el sueño americano.

En esta ocasión la revista le dedica su edición, haciendo homenaje a su tenacidad y sus humildes comienzos en República Dominicana hasta el éxito en el altamente competitivo mercado de la moda en los Estados Unidos.

La diseñadora ha recorrido un camino largo, pero seguro. Su formación profesional la obtuvo en Estados Unidos, graduándose Summa Cum Laude del Fashion Institute of Technology (FIT).

Pero no menos relevante es su vena por el diseño heredada de su madre, quien la enseño costura desde muy temprana edad.

Con mucho empuje y dedicación, Paredes logró un ascenso en el comercio minorista logrando que su marca, Cenia New York, fuera seleccionada para el programa The Workshop at Macy’s, y cómo ganó el concurso "The Big Find" de HSN/QVC con su famoso Cenia Convi Jean.

La artista de la aguja y el dedal, es un ejemplo de la excelencia dominicana en el extranjero. Su historia no solo celebra el éxito empresarial, sino que también ofrece un modelo a seguir para la diáspora.

Actualmente, está canalizando su experiencia a través de su plataforma de mentoría "Design Entrepreneurs", donde enseña el "blueprint" que la llevó a asociarse con los minoristas más grandes de América.

La diseñadora ha tenido un crecimiento sostenido, con la transición de la venta mayorista a la apertura de su exitosa boutique insignia en Ridgewood, Nueva Jersey, donde conecta directamente con su clientela y brinda un servicio personalizado.

