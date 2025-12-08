La Fundación Refidomsa entrega juguetes en Haina y Los Negros de Azua

Las jornadas están encabezadas por Sabrina Andújar, directora de la Fundación Refidomsa y Luis Miñoso, director de Comunicaciones de Refidomsa, junto al equipo de la institución y voluntarios locales. ( FUENTE EXTERNA )

La Fundación Refidomsa llevó a cabo dos grandes jornadas de entrega de juguetes en las comunidades de Haina y Los Negros de Azua, impactando a más de 700 niños de escuelas públicas y fortaleciendo su presencia social en zonas donde la institución mantiene un compromiso activo y sostenido.

En Haina, la Fundación realiza su primera jornada en la Escuela Francisco del Rosario Sánchez, donde alrededor de 400 niños de pre-primario hasta sexto curso, disfrutan de un encuentro cargado de juegos inflables, animación, dinámicas recreativas y un ambiente festivo que concluye con la entrega de juguetes.

De igual forma, la comunidad de Los Negros de Azua recibe a la institución en la Escuela Básica Los Negros, donde más de 300 niños de los niveles inicial, primario y secundario participan en una actividad organizada para celebrar la niñez, promover espacios de convivencia y fortalecer la cercanía con las familias de la zona.

Los niños cuentan con refrigerios pizza, palomitas, algodón de azúcar, refrescos y agua disponibles durante todo el desarrollo de las actividades.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/08/whatsapp-image-2025-12-07-at-120800-pm-1-292d2f3b.jpeg Más de 700 niños disfrutaron de estas jornadas. (FUENTE EXTERNA)

Las jornadas están encabezadas por Sabrina Andújar, directora de la Fundación Refidomsa y Luis Miñoso, director de Comunicaciones de Refidomsa, junto al equipo de la institución y voluntarios locales. En Los Negros participan la senadora Lía Díaz, el síndico municipal Yhoani Beltré y Paula Matos Beltré, líder comunitaria y tesorera de la junta de vecinos.

Tradicional actividad

El presidente de la Fundación Refidomsa, Samuel Pereyra, resalta el impacto emocional y comunitario de estas iniciativas:

“Cada juguete entregado es una forma de decirle a nuestros niños que creemos en ellos, que son importantes y que cuentan con nuestra cercanía. La energía que mueven estas actividades refleja que Refidomsa no solo impulsa desarrollo, también impulsa esperanza”, afirma.

La Fundación también organiza su tradicional actividad para los hijos de los colaboradores de la institución, que se celebra el 20 de diciembre en el Club Fiesta Campestre, en Haina, donde serán beneficiados más de 350 niños junto a sus familias.

Con estas jornadas, la Fundación Refidomsa reafirma su compromiso de seguir acompañando a las comunidades y continuar fortaleciendo la labor social que distingue a la institución.

