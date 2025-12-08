Rita´s Joyas celebra su cóctel navideño
Rita´s Joyas celebró un cóctel navideño lleno de elegancia y emoción que marca oficialmente el inicio de la temporada más especial del año para la marca.
Clientes, amigos y miembros de la prensa se dieron cita para vivir una experiencia cercana, cálida y brillante, muy al estilo de Rita´s Joyas.
Este año, la tienda presenta una propuesta cuidadosamente seleccionada para quienes desean regalar significado, celebrar el amor y transformar momentos en recuerdos eternos.
La colección navideña incluye desde joyas en oro 10k, 14k y 18k, hasta plata fina 925, Larimar y ámbar dominicano, piedras preciosas y la exclusiva línea artesanal Petra, elaborada a mano con esencia dominicana.
"Hoy celebramos la Navidad, pero también celebramos a nuestros clientes, que durante todo el año nos permiten ser parte de sus mejores historias. En Rita´s Joyas trabajamos para ofrecer piezas que emocionen, que conecten con el corazón y que acompañen los momentos más importantes de la vida", expresó Rita Soriano, CEO y fundadora.
En un ambiente festivo y lleno de brillo, Rita´s Joyas reafirmó su visión de seguir creciendo, innovando y construyendo una experiencia donde cada joya tenga un propósito y cada cliente se sienta valorado desde el primer momento.
Una temporada para descubrir algo especial
Durante esta Navidad, los visitantes encontrarán en Rita´s Joyas una experiencia diseñada para sorprender: Anillos de compromiso con precios accesibles y diseños modernos. Joyas ideales para aniversarios, nacimientos, bautizos, quinceañeras y bodas. Piezas delicadas y contemporáneas para damas, caballeros y adolescentes.
Además, colecciones en tendencia para quienes buscan algo único o personalizado, Ofertas especiales navideñas y opciones de regalos para todos los presupuestos, Atención personalizada, pensada para orientar, inspirar y acompañar cada decisión.
La marca invita a todo el público a visitar la tienda y descubrir de cerca su propuesta navideña, diseñada para quienes desean regalar algo más que un detalle:
- Una emoción
- Un recuerdo
- Un símbolo de amor.