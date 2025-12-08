Rita´s Joyas celebra su cóctel navideño

Rita´s Joyas celebró un cóctel navideño lleno de elegancia y emoción que marca oficialmente el inicio de la temporada más especial del año para la marca.

Clientes, amigos y miembros de la prensa se dieron cita para vivir una experiencia cercana, cálida y brillante, muy al estilo de Rita´s Joyas.

Este año, la tienda presenta una propuesta cuidadosamente seleccionada para quienes desean regalar significado, celebrar el amor y transformar momentos en recuerdos eternos.

La colección navideña incluye desde joyas en oro 10k, 14k y 18k, hasta plata fina 925, Larimar y ámbar dominicano, piedras preciosas y la exclusiva línea artesanal Petra, elaborada a mano con esencia dominicana.

"Hoy celebramos la Navidad, pero también celebramos a nuestros clientes, que durante todo el año nos permiten ser parte de sus mejores historias. En Rita´s Joyas trabajamos para ofrecer piezas que emocionen, que conecten con el corazón y que acompañen los momentos más importantes de la vida", expresó Rita Soriano, CEO y fundadora.

En un ambiente festivo y lleno de brillo, Rita´s Joyas reafirmó su visión de seguir creciendo, innovando y construyendo una experiencia donde cada joya tenga un propósito y cada cliente se sienta valorado desde el primer momento.

Una temporada para descubrir algo especial

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/09/dsc0892-rita-le-coloca-unos-pendientes-a-la--senora-nieves-colombani-0e06acef.jpg Rita le coloca unos pendientes a la señora Nieves Colombani. (FUENTE EXTERNA)

Durante esta Navidad, los visitantes encontrarán en Rita´s Joyas una experiencia diseñada para sorprender: Anillos de compromiso con precios accesibles y diseños modernos. Joyas ideales para aniversarios, nacimientos, bautizos, quinceañeras y bodas. Piezas delicadas y contemporáneas para damas, caballeros y adolescentes.

Además, colecciones en tendencia para quienes buscan algo único o personalizado, Ofertas especiales navideñas y opciones de regalos para todos los presupuestos, Atención personalizada, pensada para orientar, inspirar y acompañar cada decisión.

La marca invita a todo el público a visitar la tienda y descubrir de cerca su propuesta navideña, diseñada para quienes desean regalar algo más que un detalle:

Una emoción

Un recuerdo

Un símbolo de amor.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/09/dsc0511-maria-cristina-mere-bethania-victoria-y-zonia-tejada-ed5455f8.jpg Maria Cristina Mere, Bethania Victoria y Zonia Tejada. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/09/dsc0516-altagracia-marinez-marga-pardo-gamundi-y-miguelina-abreu-fc8339ad.jpg Altagracia Mariñez, Marga Pardo Gamundi y Miguelina Abreu. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/09/dsc0575-miguel-oviedo-eridania-jorge-mildred-josefina-berges-de-sanchez-y-elizabeth-aristy-d2f65d45.jpg Miguel Oviedo, Eridania Jorge, Mildred Josefina Berges de Sanchez y Elizabeth Aristy. (FUENTE EXTERNA)