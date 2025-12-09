Anuncian la realización del Powerlab Summit 2026

El Powerlab Summit 2026 incluirá una conferencia magistral a cargo de la speaker internacional Coral Santoro, reconocida como una de las estrategas más influyentes en crecimiento y transformación con tecnología. ( FUENTE EXTERNA )

25 de febrero del 2026 se realizará el Powerlab Summit, una conferencia magistral y paneles para inspirar, conectar y transformar.

El evento marcará el inicio de un nuevo año de retos y oportunidades, explorando los cuatro pilares que impulsan a las empresas y a las personas: finanzas, tecnología, branding y mindset. La inteligencia artificial será el gran motor que unirá estas áreas, acelerando el crecimiento y redefiniendo la forma en que pensamos y hacemos negocios.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/09/coral-santoro-copy-b8ce9b0e.jpg

El evento contará con cuatro paneles de 30 minutos protagonizados por líderes y referentes de República Dominicana de los cuatro sectores en cuestión y una conferencia magistral de cierre a cargo de la speaker internacional Coral Santoro, reconocida como una de las estrategas más influyentes en crecimiento y transformación con tecnología con más 4 millones de seguidores en sus plataformas digitales.

Allí comparte un mensaje directo, disruptivo y motivador que despierta mentalidades, activa decisiones y transforma resultados.

Bajo el sello de VYN Global, lidera foros internacionales, programas ejecutivos y consultoría empresariales que impulsan la expansión real de emprendedores, creadores de contenido y equipos corporativos en distintas partes del mundo.

Experiencia de alta gama

El evento se realizará el 25 de febrero 2026 en el Garden Tent de El Embajador y cuenta con la producción de LAB events, Milenio y Max Life, especializados en experiencias de alta gama para las marcas más importantes de de República Dominicana. Las entradas ya están disponibles de tuboleta.com.do.

En @labevents se puede acceder a más información sobre el Summit y los panelistas de finanzas, tecnología, branding y mindset.