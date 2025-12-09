Domicem presenta su nuevo logo

La empresa productora de cemento Domicem presentó su nuevo logo, un rediseño que representa su evolución y el arraigo en la historia industrial del país y refleja que está cada vez más orientada hacia:

La innovación

La sostenibilidad

El aporte al desarrollo

La excelencia productiva.

La entidad explicó en un comunicado que el lobo, su símbolo histórico, sigue como protagonista de la nueva imagen, ahora reinterpretado en una forma más moderna, armoniosa y más fácil de reconocer.

Indicó que los colores rojo y azul han sido confirmados como un claro homenaje a la bandera dominicana, mientras que el eslogan "Cemento del bueno" continúa como expresión del compromiso con la máxima calidad del producto.

Visión innovadora

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/09/domicem-2-4c7df1c7.jpg Arlette Fernández, directora legal y de comunicación. (FUENTE EXTERNA)

La presentación fue realizada durante la tradicional fiesta de fin de año para los clientes, que constituyó una muestra de la firme alianza entre los constructores y Domicem.

La cementera aseguró, a través del documento, que el nuevo logo ha sido recibido con entusiasmo, lo que evidencia su aceptación y confirma la voluntad como compañía de mirar al futuro con una visión cada vez más innovadora y sostenible, junto a sus clientes, a sus colaboradores y organizaciones con las que labora por la construcción de una mejor nación.