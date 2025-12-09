Grand Sirenis Punta Cana celebra "La Marea de Novedades"

Al centro, Carlos Batani, director de Operaciones, acompañado por parte del equipo de colaboradores. ( FUENTE EXTERNA )

Grand Sirenis Punta Cana ha celebrado con éxito su primera edición de La Marea de Novedades, la gran reunión que convierte al equipo en el verdadero protagonista del éxito del resort.

Más de mil colaboradores se congregaron para compartir resultados, reconocimientos y, sobre todo, reforzar el orgullo de pertenecer a la empresa.

Durante la sesión, Carlos Batani, director de operaciones del resort, destacó que "los niveles de satisfacción del huésped se mantienen por encima del 90 %, una cifra que solo es posible gracias al compromiso diario de cada colaborador que lleva con orgullo la camiseta de Sirenis".

Mientras que Vanessa Costa Marín, directora de operaciones para el Caribe, añadió: "Lo que más me enorgullece es ver cómo este equipo convierte cada día el cuidado del destino y del huésped en algo natural y auténtico. Esa energía es la que hace que todo lo que conseguimos sea tan especial".

Galardones

Durante el encuentro, se entregaron los premios Excelencia del Mes y Supervisor del Trimestre, reconociendo a quienes se destacan por su actitud, servicio y compromiso con los valores Sirenis.

La Marea de Novedades también sirve para actualizar al personal sobre la ocupación de las próximas semanas, los beneficios exclusivos para:

Socios Premium y Platinum

Los nuevos proyectos que consolidan a Sirenis como referente de turismo responsable.

"Cuando el equipo está alineado, motivado y orgulloso, el huésped lo percibe desde el primer minuto. Este encuentro es la mejor prueba de que nuestro mayor activo son las personas que hacen posible que Grand Sirenis Punta Cana sea mucho más que un resort: es un hogar que cuida de sus huéspedes y de su destino", concluyó Carlos Batani.

