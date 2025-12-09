Presentan en Londres y París el libro “Iván Tovar Masterpieces”

La boutique Assouline de París se convirtió en el punto de encuentro para curadores, galeristas, diplomáticos, coleccionistas y diletantes del arte y la cultura, por la presentación de Iván Tovar Masterpieces, un volumen que reúne una selección rigurosa de obras del artista dominicano Iván Tovar, considerado uno de los creadores más singulares del surrealismo latinoamericano.

El libro, publicado por Assouline y con ensayo principal de la escritora, editora y crítica de arte Julie Belcove, se perfila como una obra de referencia para la comprensión del universo estético del pintor, cuya obra continúa adquiriendo relevancia en los circuitos internacionales.

La elección de París para este lanzamiento no fue casual. La ciudad marcó un punto de inflexión fundamental en la trayectoria de Tovar, quien se instaló allí en 1963 y encontró un entorno propicio para la consolidación de su lenguaje visual.

En ese contexto, el artista desarrolló el imaginario biodinámico que definiría toda su producción posterior y entabló relaciones con importantes intelectuales y críticos europeos, entre ellos José Pierre, figura central del surrealismo francés, quien lo describió como un “surrealista universal”.

Este cruce entre lo caribeño y la avant-garde europea -pocas veces estudiado con profundidad- adquiere en Iván Tovar Masterpieces una nueva dimensión interpretativa.

Durante el acto, el empresario y mecenas Héctor José Rizek, miembro de la Fundación Iván Tovar y principal impulsor del proyecto junto a su esposa Bethania Guerrero de Rizek, destacó la importancia simbólica y cultural de presentar el libro en la ciudad donde Tovar encontró su madurez artística.

Subrayó además la capacidad de la publicación para abrir nuevas vías de lectura sobre un creador cuya obra desafía las categorías tradicionales del surrealismo, ampliando el movimiento hacia territorios sensoriales y conceptuales propios.

De su lado, Daniela Tovar Castillo, presidenta de la Fundación Iván Tovar, enfatizó el compromiso de la institución con preservar y proyectar el legado del artista, cuyo trabajo ha despertado un renovado interés entre museos, críticos y coleccionistas de Europa y Estados Unidos.

La edición de Assouline representa un paso decisivo en ese esfuerzo, no solo como pieza de divulgación, sino como herramienta para la investigación académica.

Tras su presentación en París, el libro fue introducido también en la Maison Assouline de Londres, ampliando la circulación de la obra del artista en el ámbito europeo y fortaleciendo los vínculos entre la Fundación Iván Tovar y el contexto internacional del arte moderno y contemporáneo.

El doble lanzamiento fortalece la proyección de Tovar como una figura imprescindible para comprender la expansión internacional del surrealismo desde el Caribe, un creador cuyo legado continúa generando nuevos diálogos.

El evento en Londres reforzó el intercambio que la Fundación Iván Tovar ha sostenido en los últimos años con museos, instituciones culturales y círculos curatoriales, generando puentes que favorecen la futura circulación internacional de la obra del artista.

El interés manifestado por los invitados reafirmó la vigencia del universo tovariano y la pertinencia de su estudio en un momento en que las instituciones europeas buscan integrar perspectivas históricas y estéticas provenientes de regiones tradicionalmente subrepresentadas.

Con este segundo lanzamiento, la obra se inscribe como una herramienta para una apertura crítica y necesaria, impulsando la presencia del creador dominicano en debates de mayor escala dentro del panorama artístico internacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/09/ivan-tovar-2-b237d982.jpg Bethania Guerreo de Rizek, Héctor José Rizek Sued y Daniela Tovar Castillo. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/09/ivan-tovar-3-c1271023.jpg Roxana Rizek, Mariella Acebal Rizek y Bethania Guerrero de Rizek. (FUENTE EXTERNA)

Sobre el libro

El proyecto contó con la guía editorial de Aaron y Melissa Sigmond, colaboradores cercanos de Assouline y aliados estratégicos en la definición del enfoque y la estructura del volumen.

Su participación se integró al trabajo del equipo gestor de la Fundación Iván Tovar, conformado por Daniela Tovar Castillo, presidenta; María Castillo, autora del texto de cierre; Héctor José Rizek, impulsor del proyecto.

Asimismo, Lilian Carrasco, responsable de la investigación biográfica con el apoyo de Ylonka Nacidit-Perdomo y la traducción de Natali Rosario; Mariella Acebal Rizek, gestora de proyectos internacionales; y Yuri Ruiz Villalona, encargado de coordinación interinstitucional.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/09/libro-ivan-tobar-3b6e8704.jpg

Este núcleo sostuvo durante más de dos años el proceso de investigación, curaduría y supervisión editorial que hizo posible el libro.

A ellos se sumó un amplio equipo profesional: Simona Cappelli, responsable de la catalogación técnica de las obras; María Candanoza, en la dirección de arte; Johanna Quazzani, en la edición editorial; Tarini Sharma, en el diseño gráfico; y Teddy Bensimon, junto a la colaboración de Freyda Peña, en la edición fotográfica.

Las imágenes del libro incluyen fotografías de André Ramírez Reyes, José Ángel Perdigones Muñoz (Cotton Agency), el archivo histórico de Luis López (Gabú), así como el trabajo de Mariano Hernández, Quico Valenzuela, Fernando Calzada, Blueframe Production e Ian Spanier.

Te puede interesar La Silla Adulta, escultura de Iván Tovar, regresa a República Dominicana