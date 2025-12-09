Presentan el libro "Nuestros primeros pobladores"

Carmen Rita Cordero, Rafael del Toro, Antonia Antón de Hernández, René Grullón Finet, Manuel García Arévalo, Juan Lehoux y José Enrique Delmonte muestran el libro "Nuestros primeros pobladores". ( FUENTE EXTERNA )

¿Quiénes poblaron por primera vez nuestras tierras? Es una pregunta cuya respuesta todos los que las habitamos deberíamos conocer a profundidad. Esa inquietud dio origen al libro Nuestros primeros pobladores, presentado por el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, el Banco Popular Dominicano y la Fundación García Arévalo.

La presentación tuvo lugar en el mismo recinto que alberga la colección arqueológica que da origen a la obra y que se compone de más de 350 piezas cedidas por la Fundación García Arévalo.

Durante el acto, Carmen Rita Cordero, directora del Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, destacó su relevancia porque, con ella, "nuestro centro cultural da un paso más en favor de elevar la cultura, el conocimiento y la preservación de nuestra identidad, pilares indispensables para un mejor porvenir".

Un acceso a la historia

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/09/ism09867-522bad49.jpeg La presentación tuvo lugar en el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón. (FUENTE EXTERNA)

En tanto que, el historiador y arqueólogo Manuel García Arévalo, presidente de la Fundación García Arévalo, uno de los autores de la obra, explicó que el libro:

"Procura poner al alcance de los lectores un compendio claro y accesible sobre las comunidades indígenas que habitaron la isla, destacando la maestría y simbolismo de los objetos que conforman su legado material y espiritual".

Añadió que el contenido expone "una diversidad de objetos prehistóricos que testimonian la calidad expresiva y el esmerado grado de ejecución alcanzado por los artífices aborígenes, evidenciando los aspectos mitológicos, creencias, hábitos y quehaceres de nuestros primeros pobladores".

La exhibición permanente del Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, base de la publicación, enseña el origen y la evolución de la cultura taína y demás grupos aborígenes que habitaron en la isla.

Como parte del programa, se proyectaron piezas audiovisuales que ofrecieron a los asistentes un recorrido por la exposición permanente del centro cultural, así como una introducción a los contenidos museográficos que acompañan la obra.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/09/img1322-acd6101c.jpeg Manuel García Arévalo (FUENTE EXTERNA)

