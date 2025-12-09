×
Vimenca y Western Union estrenan sucursales en la zona Este

Forman parte de la estrategia de crecimiento y consolidación

    Expandir imagen
    Vimenca y Western Union estrenan sucursales en la zona Este
    Celeste Rosario, María Curiel, Giselle Marie Méndez Sued, Héctor Hernández y Christina De Los Santos. (FUENTE EXTERNA)

    Vimenca y Western Union continúan ampliando su red de oficinas en todo el país, con la reciente apertura de nuevas sucursales en la zona Este de la República Dominicana, reforzando su presencia y facilitando el acceso a los clientes de la región.

    Estas aperturas forman parte de la estrategia de crecimiento y consolidación de Vimenca y Western Union, que busca ofrecer a los dominicanos en todo el territorio nacional una experiencia de servicio personalizada, ágil y cercana.

    Entre los servicios que están disponibles en las nuevas sucursales se incluyen transacciones de remesas, cambio de divisas, pagos de facturas y servicios de courier.

    Las nuevas oficinas ya se encuentran operando en localidades estratégicas del Este, seleccionadas por su dinamismo y la alta presencia de clientes que confían en la marca para sus necesidades. Entre ellas:

    • Aprezio Friusa
    • Downtown Mall Punta Cana
    • Plaza Lama La Romana

    Un espacio familiar

    "La zona Este es clave para nuestra expansión, y estamos felices de poder ofrecer nuestros servicios a las personas de esta región, que siempre nos han apoyado y confiado en nosotros para los servicios de remesas," expresó Giselle Marie Méndez Sued, vicepresidenta ejecutiva de Agente de Remesas y Cambio Vimenca.

    "Con esta ampliación, reforzamos nuestra presencia y reafirmamos nuestro compromiso con las familias dominicanas".

    Las nuevas oficinas están diseñadas para ofrecer un espacio moderno y eficiente, con atención personalizada, integrando todos los servicios de Vimenca y Western Union bajo un mismo techo. Esto representa una oportunidad para que las familias y  negocios locales accedan a soluciones confiables y respaldadas por años de trayectoria.

    Esta ampliación es parte de un esfuerzo continuo de Vimenca y Western Union por contribuir al bienestar de las comunidades del país, llevando soluciones integrales a cada rincón de la República Dominicana.

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.