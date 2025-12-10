Adocose celebra el décimo aniversario de premios a la excelencia

El Salón Garden Tent del Hotel El Embajador, A Royal Hideaway Hotel, fue el escenario perfecto para celebrar el décimo aniversario de los premios a la excelencia de la Asociación Dominicana de Corredores de Seguros (Adocose).

Durante una década ha resaltado las mejores prácticas y el compromiso con la calidad dentro del sector asegurador dominicano.

El encuentro reunió a destacadas personalidades de la industria, incluyendo autoridades, empresas de corretaje de seguros, compañías aseguradoras, administradoras de riesgos de salud (ARS) y entidades reguladoras, quienes se dieron cita para reconocer a los actores más sobresalientes del año.

La apertura estuvo a cargo de Richard Ros, presidente de Adocose, quien agradeció la presencia de los miembros del gremio, las autoridades y aliados del sector. Ros aprovechó la ocasión para rendir homenaje a Milagros de los Santos, Arturo de la Cruz y Juan Carlos Hernández, reconociendo sus valiosos aportes al fortalecimiento del mercado asegurador.

Posteriormente, Gabino Ángeles, líder de la comisión de los premios a la excelencia, compartió la visión detrás de estos galardones, resaltando que la iniciativa busca promover la mejora continua, elevar los estándares del servicio y destacar el compromiso de las aseguradoras y ARS con la excelencia en sus operaciones.

En esta edición, la encuesta para determinar a los ganadores fue realizada por Kantar Mercaplan, agencia especializada en investigación y consultoría en Centroamérica y el Caribe.

El estudio abarcó a 300 firmas de corredores miembros de Adocose a nivel nacional, evaluando diversas áreas clave con las que los corredores interactúan dentro de las aseguradoras y ARS.

Galardones

A continuación, se presentaron los ganadores de esta décima edición en sus respectivas categorías:

Riesgos Generales: Área Comercial del Año: La Colonial de Seguros; Área Técnica del Año: Seguros Universal; Soluciones de Reaseguro: La Colonial de Seguros; Área de Reclamaciones del Año: Seguros Universal; Área de Reclamaciones (Automóvil): Seguros Sura

Seguro de Vida : Aseguradora del Año : Worldwide Seguros .

: : . Seguro de Salud Internacional : Área Comercial del Año: Humano Seguros ; y Área Técnica y Reclamaciones del Año: Bupa

: Área Comercial del Año: ; y Área Técnica y Reclamaciones del Año: Seguros de Salud Local : Área Comercial del Año: Humano Seguros ; y Área Técnica y Reclamaciones del Año: Humano Seguros

: Área Comercial del Año: ; y Área Técnica y Reclamaciones del Año: Mención Especial al Desarrollo Profesional del Corredor Rafael Augusto Piña : Aseguradora del Año : Seguros Sura

al Desarrollo Profesional del Corredor : : Mención Especial a la Innovación : Aseguradora del Año : Humano Seguros ; Aseguradora del Año - Riesgos Generales : La Colonial de Seguros

a la : : ; - : Aseguradora del Año - Riesgos Generales (Ramo Automóvil): Seguros Sura ; Aseguradora del Año - Seguro de Salud Internacional : Humano Seguros

- (Ramo Automóvil): ; - : Aseguradora del Año - Seguro de Salud Local: Humano Seguros

- Seguro de Salud Local: Aseguradora con Cartera hasta 5 mil millones en Primas Suscritas: Seguros Crecer

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/10/foto-1-jose-zapata-y-eduardo-a-cruz-e3473bc2.jpg José Zapata y Eduardo A. Cruz (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/10/foto-4-franklin-glass-rafael-nolasco-luis-manuel-aguilo-y-willy-colon-bcd218f3.jpg Franklin Glass, Rafael Nolasco, Luis Manuel Aguiló y Willy Colón (FUENTE EXTERNA)