Adocose celebra el décimo aniversario de premios a la excelencia
La encuesta para determinar a los ganadores fue realizada por Kantar Mercaplan, agencia especializada en investigación y consultoría en Centroamérica y el Caribe
El Salón Garden Tent del Hotel El Embajador, A Royal Hideaway Hotel, fue el escenario perfecto para celebrar el décimo aniversario de los premios a la excelencia de la Asociación Dominicana de Corredores de Seguros (Adocose).
Durante una década ha resaltado las mejores prácticas y el compromiso con la calidad dentro del sector asegurador dominicano.
El encuentro reunió a destacadas personalidades de la industria, incluyendo autoridades, empresas de corretaje de seguros, compañías aseguradoras, administradoras de riesgos de salud (ARS) y entidades reguladoras, quienes se dieron cita para reconocer a los actores más sobresalientes del año.
La apertura estuvo a cargo de Richard Ros, presidente de Adocose, quien agradeció la presencia de los miembros del gremio, las autoridades y aliados del sector. Ros aprovechó la ocasión para rendir homenaje a Milagros de los Santos, Arturo de la Cruz y Juan Carlos Hernández, reconociendo sus valiosos aportes al fortalecimiento del mercado asegurador.
Posteriormente, Gabino Ángeles, líder de la comisión de los premios a la excelencia, compartió la visión detrás de estos galardones, resaltando que la iniciativa busca promover la mejora continua, elevar los estándares del servicio y destacar el compromiso de las aseguradoras y ARS con la excelencia en sus operaciones.
El estudio abarcó a 300 firmas de corredores miembros de Adocose a nivel nacional, evaluando diversas áreas clave con las que los corredores interactúan dentro de las aseguradoras y ARS.
Galardones
A continuación, se presentaron los ganadores de esta décima edición en sus respectivas categorías:
- Riesgos Generales: Área Comercial del Año: La Colonial de Seguros; Área Técnica del Año: Seguros Universal; Soluciones de Reaseguro: La Colonial de Seguros; Área de Reclamaciones del Año: Seguros Universal; Área de Reclamaciones (Automóvil): Seguros Sura
- Seguro de Vida: Aseguradora del Año: Worldwide Seguros.
- Seguro de Salud Internacional: Área Comercial del Año: Humano Seguros; y Área Técnica y Reclamaciones del Año: Bupa
- Seguros de Salud Local: Área Comercial del Año: Humano Seguros; y Área Técnica y Reclamaciones del Año: Humano Seguros
- Mención Especial al Desarrollo Profesional del Corredor Rafael Augusto Piña: Aseguradora del Año: Seguros Sura
- Mención Especial a la Innovación: Aseguradora del Año: Humano Seguros; Aseguradora del Año - Riesgos Generales: La Colonial de Seguros
- Aseguradora del Año - Riesgos Generales (Ramo Automóvil): Seguros Sura; Aseguradora del Año - Seguro de Salud Internacional: Humano Seguros
- Aseguradora del Año - Seguro de Salud Local: Humano Seguros
- Aseguradora con Cartera hasta 5 mil millones en Primas Suscritas: Seguros Crecer