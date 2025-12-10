×
Adocose celebra el décimo aniversario de premios a la excelencia

La encuesta para determinar a los ganadores fue realizada por Kantar Mercaplan, agencia especializada en investigación y consultoría en Centroamérica y el Caribe

    Expandir imagen
    Adocose celebra el décimo aniversario de premios a la excelencia
    Carlos Flores, Kalys Bautista, Manuel José Matos ,Richard Ros, Sadia Jorge Campos y Gabino Ángeles. (FUENTE EXTERNA)

    El Salón Garden Tent del Hotel El Embajador, A Royal Hideaway Hotel, fue el escenario perfecto para celebrar el décimo aniversario de los premios a la excelencia de la Asociación Dominicana de Corredores de Seguros (Adocose).

    Durante una década ha resaltado las mejores prácticas y el compromiso con la calidad dentro del sector asegurador dominicano.

    El encuentro reunió a destacadas personalidades de la industria, incluyendo autoridades, empresas de corretaje de seguros, compañías aseguradoras, administradoras de riesgos de salud (ARS) y entidades reguladoras, quienes se dieron cita para reconocer a los actores más sobresalientes del año.

    La apertura estuvo a cargo de Richard Ros, presidente de Adocose, quien agradeció la presencia de los miembros del gremio, las autoridades y aliados del sector. Ros aprovechó la ocasión para rendir homenaje a Milagros de los Santos, Arturo de la Cruz y Juan Carlos Hernández, reconociendo sus valiosos aportes al fortalecimiento del mercado asegurador.

    Posteriormente, Gabino Ángeles, líder de la comisión de los premios a la excelencia, compartió la visión detrás de estos galardones, resaltando que la iniciativa busca promover la mejora continua, elevar los estándares del servicio y destacar el compromiso de las aseguradoras y ARS con la excelencia en sus operaciones.

    En esta edición, la encuesta para determinar a los ganadores fue realizada por Kantar Mercaplan, agencia especializada en investigación y consultoría en Centroamérica y el Caribe.

    El estudio abarcó a 300 firmas de corredores miembros de Adocose a nivel nacional, evaluando diversas áreas clave con las que los corredores interactúan dentro de las aseguradoras y ARS.

    Galardones

    A continuación, se presentaron los ganadores de esta décima edición en sus respectivas categorías:

    • Riesgos Generales:  Área Comercial del Año: La Colonial de Seguros; Área Técnica del Año: Seguros Universal; Soluciones de Reaseguro: La Colonial de Seguros; Área de Reclamaciones del Año: Seguros Universal; Área de Reclamaciones (Automóvil): Seguros Sura
    • Seguro de VidaAseguradora del Año: Worldwide Seguros.
    • Seguro de Salud Internacional: Área Comercial del Año: Humano Seguros; y Área Técnica y Reclamaciones del Año: Bupa
    • Seguros de Salud Local: Área Comercial del Año: Humano Seguros; y  Área Técnica y Reclamaciones del Año: Humano Seguros
    • Mención Especial al Desarrollo Profesional del Corredor Rafael Augusto Piña: Aseguradora del Año: Seguros Sura
    • Mención Especial a la Innovación: Aseguradora del Año: Humano Seguros; Aseguradora del Año - Riesgos Generales: La Colonial de Seguros
    • Aseguradora del Año - Riesgos Generales (Ramo Automóvil): Seguros SuraAseguradora del Año - Seguro de Salud Internacional: Humano Seguros
    • Aseguradora del Año - Seguro de Salud Local: Humano Seguros
    • Aseguradora con Cartera hasta 5 mil millones en Primas Suscritas: Seguros Crecer
    Expandir imagen
     José Zapata y Eduardo A. Cruz
    José Zapata y Eduardo A. Cruz (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Franklin Glass, Rafael Nolasco, Luis Manuel Aguiló y Willy Colón
    Franklin Glass, Rafael Nolasco, Luis Manuel Aguiló y Willy Colón (FUENTE EXTERNA)
