El Instituto Dermatológico celebra la Navidad con un "Abrazo Solidario"

El Instituto Dermatológico Dominicano y Cirugía de Piel "Dr. Huberto Bogaert Díaz" (IDCP) reafirmó su compromiso con la salud y la dignidad humana a través del programa "Abrazo Solidario", una iniciativa que transforma la vida de niños y niñas con enfermedades dermatológicas raras y graves.

Este proyecto beneficia directamente a 24 niños y niñas diagnosticados con condiciones como Epidermólisis Ampollar (conocida como "piel de cristal"), Eritrodermia Ictiosiforme y Xeroderma Pigmentoso, además de brindar apoyo a sus familias y al personal de salud que los acompaña.

"La Navidad es tiempo de empatía, esperanza y solidaridad. Con ´Abrazo Solidario´ buscamos ofrecer no solo tratamientos, sino también consuelo, autoestima y la certeza de que no están solos," expresó el Dr. Víctor Pou Soares, director general del IDCP.

El enfoque del programa es integral e incluye el suministro continuo de medicamentos e insumos, apoyo psicológico para pacientes y familias, y talleres educativos para reducir el estigma y promover la inclusión.

Asimismo, fortalece el trabajo del Departamento de Dermatología Pediátrica del IDCP, que se ha convertido en un referente nacional en el manejo de estas condiciones.

"Cada sonrisa, cada niño que puede volver a jugar sin dolor, representa el verdadero sentido de la Navidad y del trabajo del Instituto," afirmó la Dra. Emma Guzmán de Cruz, presidenta del Patronato de Lucha contra la Lepra.

A lo largo de los años, este programa ha recibido importantes reconocimientos que validan su impacto y relevancia social.

Entre ellos figuran los aportes obtenidos mediante el premio "Brugal Cree en su Gente" (2012) y el Premio Fundación Corripio (2016), distinciones que reflejan la confianza y el respaldo del país al trabajo que realiza el Instituto.

Objetivos

Hoy, la iniciativa es liderada por la Dra. Daysi Blanco, quien dirige el Departamento de Dermatología Pediátrica y coordina cada una de sus acciones.

Esta labor se apoya en una base conceptual sólida desarrollada originalmente en la Unidad Coordinadora de Proyectos, bajo la guía del Dr. Rafael Isa Isa y el Ing. José Vicente Ruiz, experiencia que permitió dar forma a un modelo integral, sostenible y orientado al alto valor social.

Con presencia en todo el territorio nacional, el programa impacta de manera especial a comunidades vulnerables y bateyes, promoviendo salud, bienestar y equidad en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Entre sus avances más significativos destaca la implementación de un Sistema de Información para la Gestión de Suministros Médicos, que garantiza mayor transparencia y eficiencia, así como un esquema de cofinanciamiento del IDCP y la posibilidad de fortalecer alianzas con organismos internacionales y el sector privado.

En estas fiestas, el IDCP reafirma su compromiso con:

La salud

La inclusión

La esperanza

Te puede interesar El Instituto Dermatológico Dominicano presenta nueva promoción de profesionales