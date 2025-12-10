Jumbo pone en circulación el libro El Método Musa, de Juan Roberto Musa
La obra resume las dos décadas de experiencia del emprendedor
Nervios, emoción y mucha gratitud por el apoyo de su público, fueron emociones que acompañaron al emprendedor Juan Roberto Musa, durante la puesta en circulación de su libro, que llevó a cabo Jumbo Luperón.
Hubo algarabía, especialmente por su equipo de colaboradores que, con su conducta, nos indicaron que verdaderamente estábamos frente a un gran jefe.
En el libro "El Método Musa", el autor pone a disposición de todos un método con el que él logró reducir la rotación de personal y aumentar la productividad de los colaboradores, lo cual es un gran reto de las empresas en la actualidad.
A través de un conversatorio moderado por Carmen Rodríguez, el emprendedor detalló varios aspectos de su trayecto que dieron paso a descubrir los pasos que impactan positivamente la productividad, la cultura organizacional y la estabilidad del talento humano.
Una fórmula que nació de la experiencia
El Método Musa resume las dos décadas de experiencia de Juan Roberto Musa: 14 años en el sector privado y el resto como emprendedor.
Su propio negocio, un taller automotriz que se transformó en una empresa estructurada con más de un 2000% de crecimiento y más de 40 colaboradores, se convirtió en el "laboratorio" donde puso a prueba y validó cada paso.
"Cuando descubrí una fórmula que realmente transforma la vida de los colaboradores y el rendimiento de una empresa, no podía guardármela solo para mí. Este método nace de mi historia, de errores, de aciertos y de resultados concretos", afirmó.
Durante el conversatorio, Musa habló con honestidad sobre su propio proceso:
¿Fue un mal jefe en algún momento? " Sí. 100%. Crecí rápido, me llené de ego y no escuchaba. Hasta que un alto ejecutivo, José Manuel Lama, me sentó y me aterrizó. Ahí entendí que el liderazgo es humildad y aprendizaje continuo".
Musa aseguró que "el mejor jefe" no es un estándar fijo, sino un proceso continuo:
"Liderar no es mandar, es lograr resultados con la gente, no a través de ella. Pasamos más tiempo en el trabajo que en la casa; hay que vivirlo bien, creando entornos donde la gente se sienta valorada y parte de algo".
Un compromiso con el talento local
"En Jumbo creemos firmemente en apoyar proyectos que inspiran propósito y crecimiento. Con este libro reafirmamos nuestro compromiso de fomentar el talento dominicano y ofrecer herramientas reales que contribuyan al desarrollo profesional de nuestra gente", expresó Madelyn Martínez, vicepresidenta de Mercadeo y Retail Financiero de Centro Cuesta Nacional (CCN).
La obra, publicada por Bienetre Editorial, dirigida por Keila González Báez, ya está disponible en Jumbo Luperón, La Romana, Megacentro y Ágora Santiago Center, reforzando el apoyo de la marca a iniciativas formativas hechas en el país.