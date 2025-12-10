Jumbo pone en circulación el libro El Método Musa, de Juan Roberto Musa

Nervios, emoción y mucha gratitud por el apoyo de su público, fueron emociones que acompañaron al emprendedor Juan Roberto Musa, durante la puesta en circulación de su libro, que llevó a cabo Jumbo Luperón.

Hubo algarabía, especialmente por su equipo de colaboradores que, con su conducta, nos indicaron que verdaderamente estábamos frente a un gran jefe.

En el libro "El Método Musa", el autor pone a disposición de todos un método con el que él logró reducir la rotación de personal y aumentar la productividad de los colaboradores, lo cual es un gran reto de las empresas en la actualidad.

A través de un conversatorio moderado por Carmen Rodríguez, el emprendedor detalló varios aspectos de su trayecto que dieron paso a descubrir los pasos que impactan positivamente la productividad, la cultura organizacional y la estabilidad del talento humano.

Una fórmula que nació de la experiencia

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/11/img-20251210-wa0193-523d3fe1.jpg Portada del Método Musa (JOLIVER BRITO)

El Método Musa resume las dos décadas de experiencia de Juan Roberto Musa: 14 años en el sector privado y el resto como emprendedor.

Su propio negocio, un taller automotriz que se transformó en una empresa estructurada con más de un 2000% de crecimiento y más de 40 colaboradores, se convirtió en el "laboratorio" donde puso a prueba y validó cada paso.

"Cuando descubrí una fórmula que realmente transforma la vida de los colaboradores y el rendimiento de una empresa, no podía guardármela solo para mí. Este método nace de mi historia, de errores, de aciertos y de resultados concretos", afirmó.

Durante el conversatorio, Musa habló con honestidad sobre su propio proceso:

¿Fue un mal jefe en algún momento? " Sí. 100%. Crecí rápido, me llené de ego y no escuchaba. Hasta que un alto ejecutivo, José Manuel Lama, me sentó y me aterrizó. Ahí entendí que el liderazgo es humildad y aprendizaje continuo".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/11/img-20251210-wa0173-2a722e58.jpg Durante la entrevista el público conoció detalles de la vida del autor no tan conocida. (JOLIVER BRITO)

Musa aseguró que "el mejor jefe" no es un estándar fijo, sino un proceso continuo:

"Liderar no es mandar, es lograr resultados con la gente, no a través de ella. Pasamos más tiempo en el trabajo que en la casa; hay que vivirlo bien, creando entornos donde la gente se sienta valorada y parte de algo".

Un compromiso con el talento local

"En Jumbo creemos firmemente en apoyar proyectos que inspiran propósito y crecimiento. Con este libro reafirmamos nuestro compromiso de fomentar el talento dominicano y ofrecer herramientas reales que contribuyan al desarrollo profesional de nuestra gente", expresó Madelyn Martínez, vicepresidenta de Mercadeo y Retail Financiero de Centro Cuesta Nacional (CCN).

La obra, publicada por Bienetre Editorial, dirigida por Keila González Báez, ya está disponible en Jumbo Luperón, La Romana, Megacentro y Ágora Santiago Center, reforzando el apoyo de la marca a iniciativas formativas hechas en el país.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/11/img-20251210-wa0160-be14750d.jpg Hubo personas de diversas partes del país. (JOLIVER BRITO)