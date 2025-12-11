Banco Caribe celebra logros y alianzas en evento corporativo 2025

Edgar Del Toro, presidente ejecutivo de Banco Caribe. ( FUENTE EXTERNA )

El Banco Caribe celebró su "Evento Corporativo", en el que reconoció los logros del año, fortaleció alianzas y proyectó una visión compartida hacia el futuro.

Durante la velada, Edgar Del Toro, presidente ejecutivo de la entidad bancaria, expresó su orgullo al compartir los avances alcanzados en el 2025.

Entre los principales hitos, destacó el crecimiento sostenido en cartera y captaciones:

La evolución de su aplicación móvil y canales digitales

y canales digitales La consolidación de una cultura de sostenibilidad

Así como el fortalecimiento de la reputación institucional a través de una mayor presencia en diferentes espacios y plataformas.

"Este ha sido un año de transformación profunda y resultados concretos. Cada paso ha sido posible gracias a la confianza de nuestros clientes y al compromiso de un equipo que trabaja con integridad, visión y pasión", afirmó Del Toro.

Uno de los momentos clave de la noche fue la presentación oficial de la nueva Tarjeta Empresarial Banco Caribe – VISA, una propuesta robusta diseñada para potenciar la eficiencia financiera del segmento empresarial y el ecosistema PYME y la primera tarjeta Infinite Empresarial del mercado dominicano.

Renovación de compromiso

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/12/2-edgar-del-toro-presidente-de-banco-caribe-durante-su-discurso-1-62d0b013.jpeg Edgar Del Toro, presidente de Banco Caribe durante su discurso. (FUENTE EXTERNA)

Esta alianza con Visa representa un nuevo paso en la apuesta del banco por desarrollar soluciones financieras adaptadas a las necesidades de sus clientes corporativos.

La actividad también sirvió de escenario para renovar el compromiso del banco con el desarrollo de una banca cada vez más cercana, responsable e innovadora.

De cara al 2026, la entidad proyecta expandir sus soluciones digitales, apoyar a los sectores productivos y exportadores, y continuar consolidando su liderazgo reputacional en el sistema financiero dominicano.

El evento concluyó con un brindis simbólico en el que se celebraron los logros compartidos, y se reafirmó el deseo de seguir construyendo alianzas con sentido humano y visión estratégica.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/12/6-hugo-villanueva-edgar-del-toro-alexis-anselin-y-orlando-gonzalez-36c9d944.jpeg Hugo Villanueva, Edgar Del Toro, Alexis Anselín y Orlando González (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/12/7-benny-metz-estefanie-marte-y-jaime-senior-33ad5d50.jpeg Benny Metz, Estefanie Marte y Jaime Senior. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/12/5-fausto-martin-cepeda-arsenio-bautista-perez-marino-almonte-montas-nikol-hernandez-edgar-del-toro-gerty-valerio-lawrence-michel-abreu-y-carlos-manuel-valenzuela-077c4d67.jpeg Fausto Martín Cepeda, Arsenio Bautista Pérez, Marino Almonte Montás, Nikol Hernández, Edgar Del Toro, Gerty Valerio, Lawrence Michel Abreu y Carlos Manuel Valenzuela. (FUENTE EXTERNA)