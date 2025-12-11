Clúster Turístico de Santo Domingo presenta avances del 2025 durante tradicional desayuno navideño

Juan Manuel Martín de Oliva, Aguie Lendor,Yudit García, Biviana Riveiro, Roberto Henríquez y Fabeth Martínez participaron en la actividad del CTSD. ( FUENTE EXTERNA )

El Clúster Turístico de Santo Domingo (CTSD) celebró este miércoles 10 de diciembre su desayuno navideño 2025 en el recién inaugurado Hotel Mauad. En el encuentro se reunieron destacadas personalidades del sector turístico, empresarial y gubernamental, y que sirvió además como escenario para presentar los principales avances institucionales logrados durante el año.

El evento, encabezado por el presidente del Clúster, Juan Manuel Martín de Oliva se celebró junto a la Asociación de Hoteles de Santo Domingo y combinó el espíritu propio de la época con una actualización estratégica sobre las acciones ejecutadas por la organización durante los últimos cinco meses.

En su mensaje, Martín de Oliva resaltó el compromiso del Clúster con la consolidación de Santo Domingo como un destino urbano líder del Caribe, destacando la ampliación de la membresía, el fortalecimiento de la gobernanza y la articulación con instituciones públicas y privadas.

El presidente del CTSD también detalló avances en materia de alianzas estratégicas, entre ellas los acuerdos establecidos con:

UNIBE, orientado al desarrollo académico e investigación turística.

APRECC, para proyectos comunitarios en la Ciudad Colonial.

La Asociación Dominicana de Turismo de Salud (ADTS), con el objetivo de fortalecer a Santo Domingo como destino para este segmento.

Asimismo, anunció la incorporación de ADOTURD para impulsar el turismo deportivo, un área de creciente proyección para los próximos años.

En el ámbito de promoción internacional, el Clúster participó en ferias como IBTM Américas, IMEX América y Top Resa París, además de acompañar iniciativas en mercados como Estados Unidos, Francia, Puerto Rico y Argentina.

Estas acciones, señaló Martín de Oliva, forman parte de una estrategia destinada a posicionar a Santo Domingo como una ciudad vibrante, cultural, gastronómica y con capacidad para atraer eventos de gran escala.

Como parte de su mensaje, Martín de Oliva dedicó un reconocimiento especial al Banco Popular Dominicano, institución que, según destacó, le ha permitido desempeñar su rol con total libertad, respaldo y coherencia con su visión de país.

Afirmó que el apoyo recibido "trasciende lo profesional y se convierte en un compromiso real con Santo Domingo y con el turismo dominicano", y resaltó la cultura de servicio, sostenibilidad y liderazgo sectorial del Banco.

"Gracias por confiar en mí, por acompañarme y por creer en el valor del trabajo conjunto entre la banca y el desarrollo turístico", expresó.

El encuentro abordó también el trabajo conjunto con la Asociación de Hoteles de Santo Domingo en segmentos diferenciadores como turismo MICE, bodas de destino, cultura y patrimonio, así como la coordinación para la temporada de cruceros 2025–2026, que incluye el inicio de operaciones del Costa Fascinosa como home port.

Diversas iniciativas

Martín de Oliva señaló que el Clúster ha participado en iniciativas relacionadas con movilidad urbana, empleo, cultura e inclusión social en alianza con el INTRANT y el Ministerio de Turismo. Entre ellas mencionó acciones vinculadas al desarrollo del Malecón, actividades culturales y programas destinados a fortalecer el sentido de pertenencia entre residentes y visitantes.

El presidente del CTSD cerró su discurso destacando que el 2026 será un año clave para profundizar esta agenda de trabajo, con nuevas iniciativas orientadas a consolidar a Santo Domingo como un destino urbano competitivo y sostenible.

"Estamos concentrados en construir una visión de ciudad articulada, con todos los actores del sector, para aprovechar plenamente las oportunidades que presenta el mercado turístico", concluyó.