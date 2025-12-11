Hodelpa Hotels impulsa proyecto de siembra para la protección de la flora dominicana

Hodelpa Hotels dio inicio a un nuevo proyecto de siembra que busca proteger especies en peligro de extinción y fortalecer la biodiversidad en las zonas donde opera la cadena. ( FUENTE EXTERNA )

En alianza con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Hodelpa Hotels dio inicio a un nuevo proyecto de siembra que busca proteger especies en peligro de extinción y fortalecer la biodiversidad en las zonas donde opera la cadena.

La iniciativa, desarrollada en el marco de su programa EcoGreen, contempla la plantación de especies nativas en los jardines de sus propiedades, con el propósito de convertir los hoteles en verdaderos santuarios de conservación y cuidado del entorno natural.

"En Hodelpa creemos que la sostenibilidad va más allá del confort y el servicio. Cada acción cuenta, y este proyecto refleja nuestro compromiso con la regeneración ecológica y la protección del entorno que da vida a nuestro país", expresó Yeine Durán, gerente de Sostenibilidad.

La primera jornada se realizó en las propiedades de Juan Dolio, donde se sembraron 300 ejemplares de mara en las áreas verdes del Hodelpa Garden Suites. Asimismo, en Emotions by Hodelpa Juan Dolio se plantaron 20 caobas criollas y 30 maras, especies seleccionadas por su valor ecológico y ornamental.

De igual forma, el programa se extendió a las propiedades de Puerto Plata, donde colaboradores y representantes del Ministerio participaron en la siembra de nuevas especies adaptadas a la zona norte, fortaleciendo así los esfuerzos de la cadena por proteger la riqueza natural del país.

Con esta acción, Hodelpa Hotels continúa avanzando hacia un modelo de hospitalidad más responsable y sostenible, transformando sus hoteles en espacios vivos que promueven la educación ambiental y el respeto por la naturaleza.

Estos jardines, cuidadosamente diseñados, se convierten en santuarios para el cuidado y la preservación de las especies, ofreciendo a huéspedes y visitantes la oportunidad de disfrutar de entornos más verdes, equilibrados y sostenibles.

Sobre Hodelpa Hotels

Hodelpa Hotels es la cadena hotelera dominicana con mayor presencia en el país. Fundada en 1990, cuenta con más de 1,600 habitaciones distribuidas en destinos estratégicos como Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata y Juan Dolio.

Su portafolio combina hoteles urbanos y de playa, enfocados en ofrecer experiencias auténticas que reflejan la pasión por la hospitalidad y la calidez que distingue a su equipo. Con un modelo de gestión sostenible, Hodelpa integra el confort, la gastronomía local, el bienestar y la responsabilidad social como pilares fundamentales de su operación.

