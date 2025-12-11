×
Subway inaugura tienda en Galería 360

La nueva tienda marca el restaurante número 10 del país

    Subway inaugura tienda en Galería 360
    Subway fortalece su presencia en la República Dominicana con la apertura de su nueva tienda en Galería 360. (FUENTE EXTERNA)

    Subway fortalece su presencia en la República Dominicana con la apertura de su nueva tienda en Galería 360.

    La nueva tienda, que marca el restaurante número 10 del país, abre sus puertas para ofrecer una experiencia moderna y conveniente a los visitantes del centro comercial. 

    Esta apertura demuestra el impulso de Subway por seguir creciendo, generando empleo y garantizando una operación que cumple estrictamente con las normas y estándares globales de la compañía.

    Con espacios más modernos, innovadoras decoraciones Fresh Forward, procesos optimizados y una oferta de productos de calidad, Subway reafirma que está presente, activo y comprometido en la República Dominicana.

    Cabe destacar que esta apertura introduce el diseño Fresh Forward, lanzado globalmente en 2017, caracterizado por un ambiente luminoso, colores inspirados en ingredientes frescos y una exhibición más visible de vegetales, panes y galletas. 

    Este formato integra menús digitales y servicio en las apps principales de Delivery, ofreciendo una experiencia más ágil y personalizada para los consumidores dominicanos.

    Más

    • La llegada de Fresh Forward al mercado dominicano marca un paso importante en el crecimiento de Subway en la región, acercando a los consumidores espacios más modernos y una experiencia de marca alineada con los estándares globales.
