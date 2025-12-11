United Petroleum premia la fidelidad de sus clientes

United Petroleum, representante oficial de la marca Gulf en República Dominicana, reconoció la fidelidad y el alto desempeño de sus principales clientes con una experiencia exclusiva junto al equipo Atlassian Williams Racing en la Ciudad de México.

Los premiados en esta edición fueron Billy Cruz Oviedo de Texaco, Juan Manuel Rosario Rodríguez de Lubriservices JR y Sandy Tejada de Ferquido, tres aliados estratégicos que se han destacado por su crecimiento sostenido, compromiso con la marca y excelencia operativa dentro de la red de distribución Gulf en el país.

La experiencia se desarrolló en el icónico Autódromo Hermanos Rodríguez, sede del Gran Premio de Fórmula 1 de la Ciudad de México, cuyas actividades se extendieron del jueves 23 al domingo 26 de octubre, incluyendo prácticas, clasificación y la esperada carrera principal.

"Con esta iniciativa reafirmamos el compromiso de Gulf y United Petroleum de reconocer el esfuerzo y la confianza de nuestros clientes, quienes son pieza fundamental en el crecimiento de la marca en el mercado dominicano", expresó Juan Tomás Díaz Infante, CEO de United Petroleum.

Esta premiación forma parte del programa de incentivos que United Petroleum impulsa junto a Gulf, con el objetivo de fortalecer las relaciones comerciales y reconocer la excelencia, la constancia y la pasión de sus socios de negocio.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/11/premio-clientes-2-1699872e.jpeg Jaime Minaya, Rudy Hernández, Billy Cruz y Kelvys González. (FUENTE EXTERNA)

Reconocimiento

Como parte de este mismo programa nacional de fidelización, los Centros de Servicios Gulf Express, ubicados en El Higüero y San Cristóbal, se unieron a la iniciativa ofreciendo a sus usuarios la oportunidad de ganar una experiencia internacional con Atlassian Williams Racing.

En esta edición, Yoharlyn Montero Encarnación resultó seleccionado como ganador, representando a los Centros de Servicios Gulf Express, tras participar en la promoción al realizar el cambio de aceite Gulf en uno de los establecimientos autorizados.

Con presencia en El Higüero y San Cristóbal, los Centros Gulf Express ofrecen un modelo integral de cambio de aceite, mantenimiento preventivo e inspecciones bajo estándares de calidad internacional.

Este reconocimiento amplía el alcance del programa de incentivos, asegurando que todos los clientes que interactúan con la red Gulf —ya sea a través de ventas, mantenimiento o servicios complementarios— puedan ser reconocidos por su lealtad y compromiso con la marca.

Te puede interesar United Petroleum fortalece lazos comerciales durante la Semana Dominicana en Canadá 2025