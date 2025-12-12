Meaningful Group anuncia la llegada oficial de Havas Media Network al mercado local

Meaningful Group anunció la incorporación oficial de Havas Media Network a su operación regional, consolidando a República Dominicana como el hub estratégico del Caribe para la reconocida red global.

Este anuncio fue realizado durante un encuentro con representantes comerciales y ejecutivos de los principales medios del país, quienes fueron reconocidos como aliados fundamentales en el crecimiento del grupo.

Meaningful Group agrupa actualmente a:

Switch Havas, agencia Village de servicios completos.

Havas Media Network, broker global de medios, data y tecnología.

Arena Media, agencia de publicidad y comunicaciones, orientada a performance y eficiencia.

Play, unidad de eventos, producción y experiencias.

La llegada de Havas Media Network responde a una necesidad del mercado: integrar capacidades globales con conocimiento local, ofreciendo metodologías modernas, herramientas avanzadas y una filosofía centrada en Meaningful Media, medios que conectan más y mejor con las personas.

Como parte de la red internacional de Havas, presente en más de 100 países, la operación en República Dominicana adopta ahora estándares globales de planificación, compra, medición, data e inteligencia de audiencias, garantizando mayor consistencia y resultados para los clientes locales y regionales.

Con esta integración, el país se consolida como centro de operaciones para Norte y Sur del Caribe, coordinando estrategia, planeación y soporte para mercados como Jamaica, Trinidad & Tobago, Barbados, Bahamas, Cayman, entre otros.

Havas Media Network y Meaningful Group ofrecerán un portafolio ampliado de servicios que incluye:

Estrategia y planificación de medios

Compra y negociación

Compra y negociación Investigación y análisis de audiencias

Digital & performance

Influencers

Consultoría

Capacitación especializada

Havas Converge, su sistema operativo impulsado por Inteligencia Artificial que integra planificación, diseño, compra y reportería en un solo ecosistema.

Durante el encuentro, Meaningful Group destacó que esta expansión no habría sido posible sin la colaboración constante de los equipos comerciales y ejecutivos de los medios dominicanos.

"La relación con los medios ha sido uno de los pilares que permitió que Switch Havas creciera, y será igual de esencial para el desarrollo de Havas Media Network. Ustedes son nuestros aliados naturales, protagonistas directos de este crecimiento. Esta evolución también les pertenece a ustedes", expresó José Grateraux CEO de Meaningful Group.

Meaningful Group reafirmó su compromiso con seguir elevando los estándares de la industria, fortalecer la colaboración con los medios y entregar soluciones de comunicación más integradas, modernas y significativas para el mercado y el Caribe.