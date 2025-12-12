Motor Crédito celebró su tradicional encuentro anual con dealers, aliados y colaboradores, una actividad que con los años se ha convertido en un espacio de confraternidad, agradecimiento y fortalecimiento de relaciones. La entidad compartió los logros alcanzados durante 2025, así como una mirada al panorama económico del próximo año.

El evento fue encabezado por Benahuare Pichardo, presidenta ejecutiva de Motor Crédito, quien ofreció unas palabras de bienvenida resaltando la importancia de este encuentro para la institución.

Durante su intervención, destacó el desempeño de Motor Crédito a lo largo del año, el cual definió como un período de avances significativos.

La entidad cerró octubre con RD$17,235 millones en activos, un crecimiento interanual de 12 %; una cartera de crédito bruta de RD$13,813 millones, que aumentó 15.3 %; y depósitos por RD$12,395 millones, para un incremento de 19 %.

Pichardo subrayó que estos resultados reflejan la fortaleza institucional y la capacidad del banco para continuar expandiendo su alcance.

"Para Motor Crédito, estos resultados confirman la solidez de nuestro modelo y la relevancia de seguir impulsando soluciones que acerquen la movilidad y el financiamiento a más dominicanos. Haber alcanzado este nivel de crecimiento en un entorno tan retador reafirma nuestra capacidad para responder con eficiencia, cercanía y visión estratégica", expresó.

La presidenta ejecutiva también destacó que, en los últimos cinco años, Motor Crédito ha financiado más de 40,000 vehículos, beneficiando a familias, emprendedores y empresas en todo el país.

Transformación digital

Benahuare Pichardo, presidenta ejecutiva de Motor Crédito.

Además, resaltó los avances en transformación digital, como la Cuenta de Ahorro Digital, Ahorro Infantil, la aplicación móvil y el chatbot Pistón, iniciativas que buscan mejorar la experiencia del cliente.

El encuentro contó con la participación del economista Raúl Hernández, quien presentó un análisis claro y actualizado sobre las perspectivas económicas que marcarán el 2026. Tras la exposición, los invitados disfrutaron de un ambiente distendido para compartir, celebrar metas alcanzadas e intercambiar impresiones sobre los retos y oportunidades del mercado.

La actividad concluyó con un mensaje de agradecimiento de la entidad, reiterando su compromiso de seguir trabajando de la mano de sus aliados y clientes para impulsar la movilidad, el desarrollo y nuevas oportunidades en la República Dominicana.

