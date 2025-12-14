Supérate lanza una campaña contra la violencia hacia la mujer

La Dirección de Desarrollo Social Supérate, junto a la Unión Europea, la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y Expertise France, lanzó la campaña nacional "Desaprendamos la lección", una iniciativa que invita a la ciudadanía a cuestionar y transformar patrones culturales que reproducen la violencia de género.

Bajo el lema "Desaprendamos la lección de la violencia contra la mujer", la campaña hace un llamado a reconocer y abandonar comportamientos aprendidos y heredados que, por años, han sido normalizados en la sociedad dominicana.

La titular de Desarrollo Social Supérate, Gloria Reyes, expresó que esta acción forma parte de los esfuerzos sostenidos del programa para contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres:

"Aunque hoy contamos con mayores niveles de concienciación y mejores herramientas para proteger a las mujeres, la violencia sigue cobrando vidas y afectando a miles de familias. Por eso insistimos: aún queda mucho por hacer, y solo lo lograremos si toda la sociedad se involucra", afirmó Reyes.

Asimismo, destacó que la iniciativa busca impulsar un cambio social profundo, promoviendo actitudes responsables y solidarias ante cualquier manifestación de violencia:

"Necesitamos desaprender lo que nos enseñaron mal y reaprender a relacionarnos desde el respeto, la igualdad y la empatía", agregó.

Una campaña en todos los entornos

"Desaprendamos la lección" presenta una mirada integral a la violencia contra la mujer, tomando en cuenta a la víctima, al agresor, al entorno de la víctima y al entorno del agresor.

Sus mensajes abordan temas como los derechos de la mujer, la masculinidad positiva, el rol de las comunidades y las capacidades de las mujeres para transformar su realidad.

La propuesta creativa se desarrolla a través de diversos relatos (storytelling) que inician con frases como: "Siempre estamos a tiempo de desaprender lo que nos enseñaron mal", "Es hora de poner fin a la violencia, en cualquiera de sus formas" y "Desaprendamos la lección".

Para ampliar su alcance, esta iniciativa tendrá presencia en redes sociales, espacios públicos, a través de medios musicales e incluso dispondrá de una escuela móvil para llegar hasta las comunidades vulnerables, para de esa forman aumentar las posibilidades de informarse, cambiar la visión sobre este fenómeno y ayudar a contrarrestarlo de manera más efectiva.

Melvin Asin, jefe de cooperación de la Unión Europea en la República Dominicana, destacó la importancia del esfuerzo conjunto, diciendo que, "esta campaña refleja nuestro compromiso con la igualdad de género y la protección de los derechos de las mujeres, fundamentales para el desarrollo sostenible del país.

La campaña contará con una amplia difusión masiva para asegurar un alcance nacional y promover la participación activa de la ciudadanía en la construcción de una cultura de paz y respeto:

Prensa

Radio

Plataformas digitales

