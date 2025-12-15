×
Eco Petróleo celebra su 15 aniversario

La actividad se celebró en un ambiente de familiaridad y emoción al recordar el camino recorrido por la marca

    Expandir imagen
    Eco Petróleo celebra su 15 aniversario
    Miguel Feliz, Coqui Sato, Hector Ramirez, Fernando Cabral, Javier Bautista, Yubelkis Peralta , Kayra Vásquez, Nelson Marcelino, Génesis Matos y Alejandra Romero. (FUENTE EXTERNA)

    Ejecutivos de Eco Petróleo Dominicana organizaron un encuentro con clientes y relacionados para celebrar el décimo quinto aniversario de servicios en el mercado local.

    El festejo incluyó una rifa de 14 motores Loncin CG 150 y un gran premio de una yipeta Toyota Raize 2025

    El sorteo se llevó a cabo en el edificio corporativo de Eco Petróleo Dominicana, con la presencia de miembros del consejo directivo, socios, colaboradores y representantes de la empresa.

    La actividad se celebró en un ambiente  de familiaridad entre los allegados a la empresa y la emotividad al recordar el camino recorrido por la marca.

    El presidente de la empresa, Javier Bautista destacó los logros alcanzados durante estos 15 años, los cuales  representan una trayectoria de crecimiento continuo, cercanía con las comunidades y un firme compromiso con ofrecer combustibles de calidad a nivel nacional.  

    Gratitud

    Con emotivas palabras agradeció a los presentes por el apoyo recibido desde su llegada a territorio dominicano, además de reafirmar su compromiso con los clientes que, día tras día, confían en sus estaciones de combustibles.

    "Hoy celebramos junto a los ganadores, pero más que premios, celebramos a la gente que hace posible este proyecto, su apoyo, su cariño y la confianza que nos dan para seguir adelante", expresó Bautista. 

    "Este aniversario es un logro construido junto al pueblo dominicano. Cada cliente es parte de nuestra historia y estos premios son una forma de agradecer su fidelidad durante estos 15 años", agregó el ejecutivo.

    Concluyó su discurso dejando saber que seguirán  trabajando en iniciativas enfocadas en:

    • Servicio
    • Innovación
    • Seguridad
    • Responsabilidad social

    Con esta entrega de premios, la empresa marca un cierre memorable de su aniversario 15 e inicia una nueva etapa de crecimiento al lado de sus clientes.

