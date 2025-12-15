KatekaStudio inaugura oficinas en el Distrito Nacional

KatekaStudio, agencia de marketing digital, inauguró sus nuevas y modernas instalaciones ubicadas en Los Prados, coincidiendo con el aniversario número diez de la empresa.

El acto reunió a clientes, colaboradores, familiares y miembros de la comunidad creativa, quienes celebraron el crecimiento y proyección futura del estudio.

La agencia nace como una plataforma multidisciplinaria donde convergen el arte, el diseño gráfico, la comunicación visual y la producción creativa. Su enfoque moderno, fresco y profundamente conectado con las raíces culturales dominicanas lo posiciona como un referente emergente en el sector creativo.

Katherine Hungría, fundadora de KatekaStudio, indica que esta apertura de oficinas físicas marca el inicio de una etapa renovada, reafirmando su compromiso con el diseño, la creatividad y la expresión artística en República Dominicana.

"Estamos muy felices de contar con un espacio donde podamos poner de manifiesto toda la creatividad y pasión que tenemos para ofrecer los mejores servicios a nuestros clientes. Agradecemos a nuestra fuerza laboral, clientes, familiares, colegas y amigos por el apoyo constante y el acompañamiento durante estos 10 años de trabajo", expresó la fundadora,

Félix Hungría, padre de Katherine, compartió unas emotivas palabras: "Este espacio es el resultado del esfuerzo colectivo, del apoyo de amigos, familia y colegas que creyeron en la visión desde el primer momento. Gracias por hacer de este sueño una realidad".

Lanzamiento

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/15/5katherine-hungria-junto-a-parte-de-su-familia-0d51fbd1.jpeg Katherine Hungría junto a parte de su familia. (FUENTE EXTERNA)

El evento contó con la presencia de artistas, diseñadores, clientes, emprendedores y entusiastas del arte, quienes compartieron en un espacio lleno de creatividad, inspiración y conexiones significativas.

Como parte de su nueva etapa, KatekaStudio proyecta el lanzamiento de:

Talleres

Exposiciones

Colaboraciones con artistas locales

Con el objetivo de fortalecer el ecosistema creativo nacional y consolidarse como un centro de innovación visual.