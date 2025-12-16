Deloitte, Grupo Promerica e INCAE reconocen a las empresas más extraordinarias de Centroamérica

La edición 2025, apoyada por Banco Promerica, inició con una fase de registro en la que aplicaron más de 120 empresas de toda la región. ( FUENTE EXTERNA )

Deloitte, Grupo Promerica e INCAE Business School celebraron en la ciudad de Panamá el cierre de la quinta edición del programa Mejores Empresas Centroamericanas (MECA).

Bajo el lema "Impulsando lo extraordinario", MECA reafirma su compromiso con el fortalecimiento del ecosistema empresarial en la región y reconoce a 32 empresas medianas y privadas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, que destacan por su liderazgo, innovación y resultados.

"A pesar de que el programa está integrado por siete países, cada uno con su propia cultura, características y matices, hay algo que las Mejores Empresas Centroamericanas tienen en común: la excelencia y la mejora continua. Ser una MECA no depende del país, depende del compromiso, de hacer las cosas bien, con pasión y propósito; de cuidar a nuestra gente, de innovar y siempre buscar dejar una huella positiva", expresa Pilar Ruiz de Chávez, socia de la iniciativa global.

La edición 2025 inició con una fase de registro en la que aplicaron más de 120 empresas de toda la región.

En la segunda fase, las empresas recibieron acompañamiento por parte de coaches expertos de Deloitte, Grupo Promerica e INCAE Business School, quienes las orientaron en la documentación de sus mejores prácticas y destinaron en conjunto más de mil horas de asesoría pro bono.

Datos importantes

Entre los hallazgos de la edición, el programa destaca que el 63% de estas compañías son empresas familiares, lo que refleja su impacto en la economía regional. Asimismo, el 25% de las empresas representadas cuenta con mujeres en el cargo de CEO, evidenciando avances en inclusión y oportunidades para seguir impulsando la equidad en la alta dirección.

"En Grupo Promerica creemos en una región más fuerte, más equitativa y sostenible. Por eso, seguiremos impulsando iniciativas como MECA, que fortalecen el ecosistema empresarial y promueven el liderazgo responsable en Centroamérica", expone Ramiro Ortiz, CBO de Grupo Promerica.

Entre las compañías galardonadas se encuentran Laboratorio San José (Costa Rica), Laboratorios Suizos (El Salvador), Transacciones y Transferencias (Guatemala), WELLCO CORPORATION (Guatemala) y YOCO (Guatemala).

Finalmente, en la categoría de empresas nuevas, con un año de participación, fueron seleccionadas Aceros Inoxidables de Centroamérica (El Salvador), Droguería Italiana (Guatemala), Farmacia San Nicolás (El Salvador), Novex (Guatemala), Solid Car Rental (Costa Rica) y Soluciones de Ingeniería (El Salvador).

"A través de la iniciativa MECA, INCAE reafirma su compromiso con el talento y la visión de las medianas empresas que impulsan el desarrollo regional, fortaleciendo su liderazgo, innovación y proyección internacional hacia un nuevo estándar de competitividad global", señala Carla Fernández Corrales, directora senior de Educación Ejecutiva e INCAE Online.