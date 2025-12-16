Con motivo de festividades navideñas Blandino agasaja delegaciones diplomáticas acreditadas en RD

Fernando Arredondo, María Fernanda Arredondo, Franklín Mejía, Virginia Arredondo y Jesús Arredondo estuvieron presentes en la actividad de Blandino. ( FUENTE EXTERNA )

Blandino ofreció su tradicional almuerzo anual a las delegaciones de las embajadas y consulados acreditados en la República Dominicana en ocasión de las festividades navideñas.

En las palabras de bienvenida a cargo de Virginia Arredondo, la presidenta del Consejo de Directores de la empresa agradeció su presencia, así como el apoyo y colaboración que ha primado durante años en las relaciones entre Blandino y los representantes de las misiones diplomáticas acreditadas en el país.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/16/3-0db33c09.jpg Carlos Bautista, Ángela Rodríguez, Hilma Jiménez y Ángel Morales. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/16/4-5433aced.jpg Abraham Brador, Juan Eligio Almonte, Luz Cabrera y Juan Bautista Tavares. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/16/5-d9152465.jpg Héctor Mieses, Anny Rosado y Freddy Roque. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/16/6-745489ef.jpg Nikaury Peguero, Rosalia Medina, Jacqueline Reyes y Claribel Herrera. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/16/7-0e6b757e.jpg Natalie Gerzner, Ewold Engert y Sabrina Innocenti. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Mientras, el presidente ejecutivo de Blandino, Franklin Mejía, dijo que es un privilegio contar con los representantes de las distintas embajadas e instituciones oficiales con las que se comparten una relación basada en la confianza, la responsabilidad y el respeto.

Significó que esta época del año en que la solidaridad, la empatía y la gratitud adquieren un significado especial, "queremos agradecerles la confianza depositada en nosotros".

Nuevas capillas

Mejía anunció que para el próximo año 2026 está prevista la incorporación de tres capillas con ampliación de la Lincoln, el inicio de construcción de la sucursal de Puerto Plata y la ampliación del Columbario en la avenida Luperón, así como la consolidación en la división de cementerios donde están aliados con Puerta del Cielo

Durante el agasajo celebrado en la Cassina, los ejecutivos de Blandino departieron con sus invitados, disfrutando de un almuerzo preparado para la ocasión.