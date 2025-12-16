×
Bodegas Garris presenta nueva imagen corporativa y la línea de Ron Bacanal

La nueva línea es una apuesta a fortalecer la proyección del ron dominicano en los mercados internacionales

Bodegas Garris presenta nueva imagen corporativa y la línea de Ron Bacanal
Warren Castro, Luis Ruiz, Héctor López, Danilo Hiraldo, Sonly Hiraldo y Julio Toribio. (KEVIN RIVAS)

En una recepción marcada por el sabor, la identidad y la evolución, Bodegas Garris celebró el lanzamiento de su nueva imagen corporativa y presentó de manera exclusiva la renovada línea de productos de Ron Bacanal, una apuesta a fortalecer la proyección del ron dominicano en los mercados internacionales.

Durante el encuentro, los invitados vivieron una experiencia sensorial que resaltó la autenticidad y el carácter de la marca.

Warry Castro, director de Ventas Internacionales y Mercadeo, explicó que la renovación visual responde a una estrategia de internacionalización. "Estamos lanzando al mercado una nueva imagen de Ron Bacanal, un ron dominicano con carácter, buena presentación y pensado para competir en mercados internacionales", afirmó.

Detalló que se trata de una colección que incluye ron blanco, dorado y el añejo 7 años. "Queremos que Bacanal sea un embajador de la República Dominicana, una marca país que refleje tiempo, respeto y dedicación en cada producto".

El ejecutivo destacó además que el ron se fabrica íntegramente en la República Dominicana, específicamente en la zona Este, y que la expansión internacional ya está en marcha con presencia en Europa, especialmente España; además de Estados Unidos.

Historia de la marca

Infografía
Parte de la nueva colección Bacanal. (KEVIN RIVAS)

Por su parte, Sonly Hiraldo ofreció detalles sobre la historia y evolución de la marca. Explicó que la empresa inició operaciones en 2012, enfocada inicialmente en el mercado turístico y hotelero.

Sin embargo, tras la pandemia, la estrategia se amplió hacia el mercado local, incluyendo supermercados, licorerías y restaurantes, así como el fortalecimiento del canal de exportación. "Hoy manejamos de forma integral el mercado turístico, el mercado local y la exportación", indicó.

Hiraldo subrayó que la calidad es el norte de la empresa y el principal objetivo en el desarrollo de cada producto. En cuanto a la aceptación del público, resaltó el impacto positivo de su producto insignia: la Mamajuana Bacanal, una propuesta profundamente dominicana que ha superado las expectativas tanto a nivel local como internacional.

Con el lanzamiento del añejo 7 años, la marca busca conquistar a un público más exigente, sin dejar de lado los rones blanco y dorado, considerados básicos en su portafolio.

Actualmente, Bodegas Garris cuenta con un portafolio de 27 productos, diseñado para cubrir de manera completa las necesidades de bares, restaurantes y distintos canales de consumo.

De cara al futuro, la empresa se proyecta en crecimiento sostenido, con el objetivo de continuar posicionándose en el gusto del consumidor y consolidar a Ron Bacanal como un referente del ron dominicano dentro y fuera del país.

Daniel Hiraldo, Andrea Rodríguez, Carlo Lulo y Laura Hiraldo.
Daniel Hiraldo, Andrea Rodríguez, Carlo Lulo y Laura Hiraldo. (KEVIN RIVAS)
Perla Ruiz y Laurent López.
Perla Ruiz y Laurent López. (KEVIN RIVAS)
    Periodista dominicana con una maestría en Comunicación Corporativa. Titulada en estilismo y asesoría de imagen. Es una apasionada del contenido sobre la salud, la belleza, el buen vivir y la cultura.