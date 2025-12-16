Downtown Center da la bienvenida a la Navidad

Downtown Center dio inicio oficial a la temporada más esperada del año con un espectáculo musical lleno de emoción, color y espíritu navideño titulado "La Magia de lo que no se olvida".

Se trata de una producción original dirigida por la reconocida "Aidita Selman", con la participación de un coro de voces de niños en vivo, talentosos bailarines y entrañables personajes que dieron vida a una historia que tocó los corazones de todos los presentes.

Bajo un concepto nostálgico y familiar, "La Magia de lo que no se olvida" invita a recordar aquello que verdaderamente importa: la familia, los momentos compartidos y las tradiciones que perduran en el tiempo.

El espectáculo marcó la inauguración oficial de la temporada navideña en Downtown Center, transformando sus espacios en un escenario lleno de alegría, luces y emociones:

Una decoración llena de encanto. La decoración de este año estuvo a cargo del escenógrafo Omar Martí, quien impregnó los espacios con un aire cálido y evocador, resaltando la belleza de la temporada y la emoción de los recuerdos compartidos.

Un destino para vivir la Navidad en familia. Durante el fin de año Downtown Center se convertirá en el epicentro de las celebraciones navideñas en la ciudad, con una amplia agenda de actividades para toda la familia, presentaciones artísticas, experiencias interactivas, concursos, sesiones de fotos con Santa y espacios especialmente diseñados para los más pequeños.

Sobre el centro comercial

Ubicado en el corazón de la ciudad, Downtown Center se ha consolidado como el principal punto de encuentro, compras y entretenimiento de Santo Domingo, combinando una variada oferta gastronómica, comercial y cultural en un ambiente seguro, moderno y lleno de vida.

Con esta iniciativa, el centro reafirma su compromiso de seguir construyendo comunidad y experiencias memorables que acerquen a las familias, celebren las tradiciones y mantengan viva la magia de lo que nunca se olvida.

