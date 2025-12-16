La Colonial se alza con tres galardones en premios de Adocose

Por segundo año consecutivo La Colonial, compañía de seguros, obtuvo tres galardones durante la realización de Premios la Excelencia de Adocose, una premiación que celebra la Asociación Dominicana de Corredores de Seguros.

En esta ocasión, se alzó con los premios Aseguradora del Año Riesgo Generales, Soluciones de Reaseguros y Comercial Riesgos Generales, producto del trabajo en equipo que realizan en pro de brindar un servicio de calidad a sus clientes. Las empresas ganadoras son escogidas por todos los corredores de seguros afiliados a Adocose.

Tras recibir los galardones, Luis Manuel Aguiló, vicepresidente ejecutivo de la aseguradora, se mostró emocionado y satisfecho con lo logrado.

"Para la familia La Colonial es de mucha alegría, de regocijo y sobre todo, de mucho compromiso obtener estos premios, no porque trabajemos para ello, sino porque alcanzarlos nos muestra que nuestro trabajo, esfuerzo y nuestra entrega trasciende y le da sentido a nuestro eslogan de Cuidar nos Mueve".

Aprovechó para reconocer a los lideres de la familia La Colonial que han estado al frente de las áreas ganadoras, quienes con su entrega y dedicación motivan a sus respectivos equipos para que den la milla extra con miras a la obtención de resultados como estos.

Mencionó a Huáscar Ramírez, vicepresidente comercial, líder del área comercial ganadora; Robert Fernández, vicepresidente técnico y líder del área de Reaseguros; Mario Hernández, director técnico, y por supuesto, al personal que labora con cada uno de ellos.

"Y cómo no reconocer que el que hoy estemos celebrando el gran premio como Aseguradora del Año en Riesgos Generales, se lo debemos a toda la familia La Colonial que día a día hace posible que sigamos hacia delante manteniendo nuestra esencia de que brindar un servicio de calidad, es nuestra prioridad", puntualizó.

Excelencia y liderazgo

El ejecutivo resaltó que estos galardones reflejan el compromiso de la compañía con la excelencia y el liderazgo en el sector asegurador, consolidando la confianza de sus clientes y aliados estratégicos.

Muestra de esto es que, también el pasado año, fueron galardonados con los premios Comercial Riesgo Generales, Soluciones de Reaseguros y Área Técnica Riesgos Generales. En este 2025, se lucieron al alzarse con el premio a la Aseguradora del Año Riesgo Generales, lo cual fortalece la trayectoria de éxito de La Colonial.

"Esta trayectoria nuestra está respaldada por un equipo profesional que trabaja constantemente para brindar soluciones innovadoras, y seguiremos adelante comprometidos con lo bien hecho", comentó. Aguiló, luego de agradecer a los organizadores por esta premiación que valora la labor de las aseguradoras del país.

