The Brow Place RD abre sus puertas en el Ensanche Naco

Clara Villanueva y Noemí Polanco en el lanzamiento de The Brow Place RD. ( FUENTE EXTERNA )

Con el objetivo de ofrecer una experiencia de belleza integral, quedó inaugurado en el Ensanche Naco The Brow Place RD, un salón spa que trae al país el concepto desarrollado por su fundadora, Clara Villanueva, en la ciudad de Miami.

El espacio ha sido diseñado para que las mujeres disfruten de un ambiente cálido y moderno, donde puedan encontrar en un solo lugar servicios de cabello, uñas, cejas, pestañas, maquillaje permanente y tratamientos faciales.

"Queríamos crear un lugar donde la belleza se viva con intención y donde cada clienta se sienta cuidada y escuchada", expresó Clara Villanueva, fundadora de The Brow Place RD y The Brow Place Miami, durante la apertura.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/18/ebdbf077-12a8-4ee7-b5fd-04be377d0350-128f0650.jpg The Brow Place RD se suma a la oferta de espacios dedicados al cuidado personal. (FUENTE EXTERNA)

Además de ser un espacio para la belleza, el lugar será escenario cada mes de varios eventos que combinarán las tendencias de belleza, momentos de relax y actividades especiales.

The Brow Place RD se distingue por su propuesta de belleza integral, su sistema de membresías y la realización de eventos mensuales, que convierten cada visita en una experiencia especial, detalla una nota de prensa.

Ubicado en la calle Luis Alberti No. 16, Ensanche Naco, Edificio La Arboleda, el salón opera bajo el nombre The Brow Place Spa & Salon. Las citas pueden agendarse a través de Instagram (@thebrowplacerd), WhatsApp o de manera presencial.

Con esta apertura, The Brow Place RD se suma a la oferta de espacios dedicados al cuidado personal en Santo Domingo.