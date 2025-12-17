Adomere apuesta a la formación de sus especialistas

Al centro el doctor Steven Rabassa, Víctor Montes de Oca, Líes Morales, Domingo Peñanina, Violeta Pineda, Alexander Montes de Oca, Odalis Hernández, Rosmery Feliz, Nathalia Francisco y Emely del Rosario. ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación Dominicana de Medicina Reproductiva (Adomere) se consolida como un referente clave en la transformación de la educación médica continuada en el ámbito de la fertilidad y la reproducción humana en la República Dominicana.

Desde el pasado mes de septiembre, la entidad ha desarrollado una intensa agenda académica que incluyó tres actividades presenciales y cinco encuentros virtuales, con la participación de 14 centros de reproducción asistida del país.

La información fue ofrecida por el presidente de Adomere, doctor Steven Rabassa, quien ha logrado posicionarse como una figura de liderazgo en esta especialidad médica.

Las jornadas de capacitación abordaron temas de alto impacto y actualidad, entre ellos la situación legal de la medicina reproductiva en el país, el rol de la Red Latinoamericana de Medicina Reproductiva y la preservación de la fertilidad, aspectos fundamentales para el ejercicio ético y científico de esta disciplina.

Asimismo, se realizaron revisiones de artículos académicos con la participación de ponentes internacionales provenientes de México, Lima y Estados Unidos, fortaleciendo el intercambio de conocimientos y experiencias.

Proyección internacional y fortalecimiento institucional

De cara al próximo año, Adomere anunció una ambiciosa agenda que contempla la realización de dos congresos internacionales, cuyos detalles serán dados a conocer próximamente.

Además, la asociación trabaja en el establecimiento de acuerdos de colaboración con sociedades médicas extranjeras, así como con el Ministerio de Salud Pública y la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología.

Dentro de sus objetivos estratégicos, ADOMERE también reafirma su compromiso de velar por el ejercicio legal y regulado de la medicina reproductiva en territorio dominicano, contribuyendo a la protección tanto de los profesionales como de los pacientes.

Con estas acciones, la Asociación Dominicana de Medicina Reproductiva ratifica su apuesta por la excelencia académica, el desarrollo científico y la formación de nuevas generaciones de especialistas en fertilidad, sentando bases sólidas para el avance de esta rama de la medicina en el país.