AES Dominicana celebra encuentro con clientes y aliados

Edy Jiménez, Gustavo García, Félix García, Joel Santos, Edwin De los Santos, José Florentino, Giselle Leger y Martín Navarro participaron en la actividad ES Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

La empresa AES Dominicana celebró el encuentro "Appreciation Event 2025" con un cóctel para sus clientes y aliados, encabezado por su presidente Edwin De los Santos, en un ambiente donde los invitados conectaron y compartieron sobre las últimas tendencias en el sector energético.

En unas breves palabras el presidente de AES destacó que hay dos condiciones básicas para el desempeño del grupo que son su compromiso con el desarrollo de República Dominicana y la relación con los clientes que esperan mayor competitividad en sus sectores a través del punto neurálgico que es la energía.

"Estamos dando pasos certeros porque el país continúa siendo un referente para hacer negocios por la confianza y el porvenir que se vislumbra en el desarrollo de la infraestructura y energía".

El Ministro de Energía y Minas, Joel Santos, acudió al encuentro anual de AES Dominicana y los felicitó por el excelente trabajo y agradeció por ser un socio estratégico que ha estado en las buenas y en las malas. Destacó que la relación de AES con sus clientes se transmite y se transfiere en desarrollo económico.

Edy Jiménez, vicepresidente comercial de AES Dominicana, afirmó que ahora es el momento de tomar decisiones estratégicas en materia de energía y que, a partir de 2026, la empresa ofrecerá productos más competitivos, manteniendo su compromiso de invertir en República Dominicana y de apoyar las metas corporativas de sus clientes

Los invitados disfrutaron de una noche especial con la música en vivo de un grupo de estudiantes del Conservatorio Nacional de Música y Berklee College of Music.

Sobre AES Dominicana

AES Dominicana es una de las principales empresas de generación eléctrica en la República Dominicana, comprometida con la innovación y la sostenibilidad a través de soluciones energéticas eficientes y seguras. Con una fuerte apuesta por la transformación digital, AES Dominicana continúa liderando el sector energético en el país y la región.

AES opera una terminal de Gas Natural Licuado (GNL) en República Dominicana, donde lideran la transición a energía baja en carbono. Esta terminal fue de las primeras en suministrar GNL y proporciona gas natural para apoyar no sólo al sector de energía, sino también a los usos industriales, comerciales, y al sector del transporte.

Trabajan para la transición a una generación de energía más sostenible y económica para la población de República Dominicana, haciendo de este uno de los proyectos de más grande impacto en la historia del país en los últimos 25 años.