El Catador inaugura en Santiago un nuevo punto de encuentro para el vino

Juan Muga, Giuseppe Bonarelli y Ignacio ´Nacho´ Arzuaga estuvieron presentes en la actividad de El Catador. ( FUENTE EXTERNA )

La comunidad enológica de Santiago eleva la vara con la llegada de El Catador, que inaugura su primera tienda en la ciudad con un concepto renovado, sofisticado y creado para quienes convierten cada copa en una experiencia.

El nuevo espacio, ubicado en la avenida Juan Pablo Duarte #149, nace como un punto de encuentro para descubrir, aprender y dejarse seducir por la cultura del vino en su expresión más exquisita.

Como parte de esta apertura, la ciudad recibe a dos grandes referentes del vino español: Juan Muga, de Bodegas Muga, e Ignacio ´Nacho´ Arzuaga, de Bodegas Arzuaga. Sus bodegas, sinónimos de elegancia, tradición y excelencia, aportarán un matiz excepcional a esta celebración.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/17/2elcatador-principal-2---ignacio-nacho-arzuaga-giuseppe-bonarelli-y-juan-muga-0608204d.jpg Ignacio ´Nacho´ Arzuaga, Giuseppe Bonarelli y Juan Muga. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/17/el-catador-2--nicole-bermudez-piero-bonarelli-y-lily-reyes-3c8a4234.jpg Nicole Bermúdez, Piero Bonarelli y Lily Reyes. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/17/el-catador-3---jorge-jana-lina-garcia-y-miguel-blasco-718b7abc.jpg Jorge Jana, Lina García y Miguel Blasco. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/17/el-catador-5---micalo-bermudez-ricardo-de-la-rocha-y-marcelo-bermudez-def9e8ed.jpg Mícalo Bermúdez, Ricardo de la Rocha y Marcelo Bermúdez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/17/elcatador-8---marco-perello-alexandra-capellan-claudia-rivas-y-carlos-cabrera-82c19d29.jpg Marco Perelló, Alexandra Capellán, Claudia Rivas y Carlos Cabrera. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Más que una tienda, es un refugio sensorial. Un ambiente donde una colección de vinos y destilados curada con rigor enológico convive con espacios dedicados a la asesoría personalizada, catas privadas y experiencias que invitan a explorar aromas, texturas y maridajes.

Cada detalle está diseñado para que el visitante no solo encuentre grandes etiquetas, sino que despierte su curiosidad y viva grandes momentos, guiado por expertos que acompañan con conocimiento, cercanía y pasión.

Semana de celebración

Para celebrar su llegada a Santiago, El Catador presenta una agenda que transforma la semana inaugural en un auténtico viaje por el mundo del vino. Degustaciones guiadas, brindis especiales y demostraciones de maridaje formarán parte del programa.

Durante la inauguración, Muga y Arzuaga compartirán historias, tradición y la inspiración detrás de sus etiquetas más emblemáticas, aportando profundidad y carácter a esta experiencia.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/17/el-catador-4---catalina-bermudez-y-alberto-yunen-f1fd9fdf.jpg Catalina Bermúdez y Alberto Yunén. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/17/el-catador-6---sofia-fuente-y-rosa-fuente-ade82494.jpg Sofía Fuente y Rosa Fuente. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/17/elcatador-9---lia-perello-y-juan-lendoiro-6145e08c.jpg Lía Perelló y Juan Lendoiro. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/17/elcatador-11---david-prieto-y-fernando-rosario-183c82c2.jpg David Prieto y Fernando Rosario. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/17/elcatador-13---victoria-cortina-y-paulina-varela-69e13902.jpg Victoria Cortina y Paulina Varela. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

A estos encuentros se sumarán los directivos de El Catador, Giuseppe y Piero Bonarelli, junto a sommeliers de la casa, embajadores internacionales y figuras destacadas de la gastronomía y los negocios de la región, consolidando el espacio como el nuevo epicentro santiaguero para amantes del vino y exploradores de experiencias elevadas.

"Santiago siempre ha sido un destino esencial para nosotros. Una ciudad de espíritu dinámico y gusto refinado que hoy recibe un espacio concebido para celebrar su creciente pasión por el vino. Con esta nueva tienda, aspiramos a crear un lugar de encuentro, descubrimiento y aprendizaje. Nuestro propósito es acercar a Santiago lo mejor del mundo del vino, con la asesoría experta y la excelencia que han distinguido a El Catador por más de cinco décadas.", expresó Giuseppe Bonarelli, de El Catador.

Con esta apertura, El Catador invita a la ciudad a brindar por nuevas experiencias. A detenerse, degustar y celebrar el lujo simple, auténtico y extraordinario de una gran copa.