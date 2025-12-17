×
El Catador
El Catador inaugura en Santiago un nuevo punto de encuentro para el vino

La firma vinícola inaugura en Santiago su primera tienda en la región Norte: un nuevo destino para celebrar el vino y el buen vivir

    El Catador inaugura en Santiago un nuevo punto de encuentro para el vino
    Juan Muga, Giuseppe Bonarelli y Ignacio ´Nacho´ Arzuaga estuvieron presentes en la actividad de El Catador. (FUENTE EXTERNA)

    La comunidad enológica de Santiago eleva la vara con la llegada de El Catador, que inaugura su primera tienda en la ciudad con un concepto renovado, sofisticado y creado para quienes convierten cada copa en una experiencia.

    El nuevo espacio, ubicado en la avenida Juan Pablo Duarte #149, nace como un punto de encuentro para descubrir, aprender y dejarse seducir por la cultura del vino en su expresión más exquisita.

    Como parte de esta apertura, la ciudad recibe a dos grandes referentes del vino español: Juan Muga, de Bodegas Muga, e Ignacio ´Nacho´ Arzuaga, de Bodegas Arzuaga. Sus bodegas, sinónimos de elegancia, tradición y excelencia, aportarán un matiz excepcional a esta celebración.

    Ignacio ´Nacho´ Arzuaga, Giuseppe Bonarelli y Juan Muga.
    Ignacio ´Nacho´ Arzuaga, Giuseppe Bonarelli y Juan Muga. (FUENTE EXTERNA)
    Nicole Bermúdez, Piero Bonarelli y Lily Reyes.
    Nicole Bermúdez, Piero Bonarelli y Lily Reyes. (FUENTE EXTERNA)
    Jorge Jana, Lina García y Miguel Blasco.
    Jorge Jana, Lina García y Miguel Blasco. (FUENTE EXTERNA)
    Mícalo Bermúdez, Ricardo de la Rocha y Marcelo Bermúdez.
    Mícalo Bermúdez, Ricardo de la Rocha y Marcelo Bermúdez. (FUENTE EXTERNA)
    Marco Perelló, Alexandra Capellán, Claudia Rivas y Carlos Cabrera.
    Marco Perelló, Alexandra Capellán, Claudia Rivas y Carlos Cabrera. (FUENTE EXTERNA)

      Más que una tienda, es un refugio sensorial. Un ambiente donde una colección de vinos y destilados curada con rigor enológico convive con espacios dedicados a la asesoría personalizada, catas privadas y experiencias que invitan a explorar aromas, texturas y maridajes.

      Cada detalle está diseñado para que el visitante no solo encuentre grandes etiquetas, sino que despierte su curiosidad y viva grandes momentos, guiado por expertos que acompañan con conocimiento, cercanía y pasión.

      Semana de celebración

      Para celebrar su llegada a Santiago, El Catador presenta una agenda que transforma la semana inaugural en un auténtico viaje por el mundo del vino. Degustaciones guiadas, brindis especiales y demostraciones de maridaje formarán parte del programa.

      Durante la inauguración, Muga y Arzuaga compartirán historias, tradición y la inspiración detrás de sus etiquetas más emblemáticas, aportando profundidad y carácter a esta experiencia.

      Catalina Bermúdez y Alberto Yunén.
      Catalina Bermúdez y Alberto Yunén. (FUENTE EXTERNA)
      Sofía Fuente y Rosa Fuente.
      Sofía Fuente y Rosa Fuente. (FUENTE EXTERNA)
      Lía Perelló y Juan Lendoiro.
      Lía Perelló y Juan Lendoiro. (FUENTE EXTERNA)
      David Prieto y Fernando Rosario.
      David Prieto y Fernando Rosario. (FUENTE EXTERNA)
      Victoria Cortina y Paulina Varela.
      Victoria Cortina y Paulina Varela. (FUENTE EXTERNA)

        A estos encuentros se sumarán los directivos de El Catador, Giuseppe y Piero Bonarelli, junto a sommeliers de la casa, embajadores internacionales y figuras destacadas de la gastronomía y los negocios de la región, consolidando el espacio como el nuevo epicentro santiaguero para amantes del vino y exploradores de experiencias elevadas.

        "Santiago siempre ha sido un destino esencial para nosotros. Una ciudad de espíritu dinámico y gusto refinado que hoy recibe un espacio concebido para celebrar su creciente pasión por el vino. Con esta nueva tienda, aspiramos a crear un lugar de encuentro, descubrimiento y aprendizaje. Nuestro propósito es acercar a Santiago lo mejor del mundo del vino, con la asesoría experta y la excelencia que han distinguido a El Catador por más de cinco décadas.", expresó Giuseppe Bonarelli, de El Catador.

        Con esta apertura, El Catador invita a la ciudad a brindar por nuevas experiencias. A detenerse, degustar y celebrar el lujo simple, auténtico y extraordinario de una gran copa.

