El Catador inaugura en Santiago un nuevo punto de encuentro para el vino
La firma vinícola inaugura en Santiago su primera tienda en la región Norte: un nuevo destino para celebrar el vino y el buen vivir
La comunidad enológica de Santiago eleva la vara con la llegada de El Catador, que inaugura su primera tienda en la ciudad con un concepto renovado, sofisticado y creado para quienes convierten cada copa en una experiencia.
El nuevo espacio, ubicado en la avenida Juan Pablo Duarte #149, nace como un punto de encuentro para descubrir, aprender y dejarse seducir por la cultura del vino en su expresión más exquisita.
Como parte de esta apertura, la ciudad recibe a dos grandes referentes del vino español: Juan Muga, de Bodegas Muga, e Ignacio ´Nacho´ Arzuaga, de Bodegas Arzuaga. Sus bodegas, sinónimos de elegancia, tradición y excelencia, aportarán un matiz excepcional a esta celebración.
Más que una tienda, es un refugio sensorial. Un ambiente donde una colección de vinos y destilados curada con rigor enológico convive con espacios dedicados a la asesoría personalizada, catas privadas y experiencias que invitan a explorar aromas, texturas y maridajes.
Cada detalle está diseñado para que el visitante no solo encuentre grandes etiquetas, sino que despierte su curiosidad y viva grandes momentos, guiado por expertos que acompañan con conocimiento, cercanía y pasión.
Semana de celebración
Para celebrar su llegada a Santiago, El Catador presenta una agenda que transforma la semana inaugural en un auténtico viaje por el mundo del vino. Degustaciones guiadas, brindis especiales y demostraciones de maridaje formarán parte del programa.
Durante la inauguración, Muga y Arzuaga compartirán historias, tradición y la inspiración detrás de sus etiquetas más emblemáticas, aportando profundidad y carácter a esta experiencia.
A estos encuentros se sumarán los directivos de El Catador, Giuseppe y Piero Bonarelli, junto a sommeliers de la casa, embajadores internacionales y figuras destacadas de la gastronomía y los negocios de la región, consolidando el espacio como el nuevo epicentro santiaguero para amantes del vino y exploradores de experiencias elevadas.
"Santiago siempre ha sido un destino esencial para nosotros. Una ciudad de espíritu dinámico y gusto refinado que hoy recibe un espacio concebido para celebrar su creciente pasión por el vino. Con esta nueva tienda, aspiramos a crear un lugar de encuentro, descubrimiento y aprendizaje. Nuestro propósito es acercar a Santiago lo mejor del mundo del vino, con la asesoría experta y la excelencia que han distinguido a El Catador por más de cinco décadas.", expresó Giuseppe Bonarelli, de El Catador.
Con esta apertura, El Catador invita a la ciudad a brindar por nuevas experiencias. A detenerse, degustar y celebrar el lujo simple, auténtico y extraordinario de una gran copa.