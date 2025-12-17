Isidro Bordas celebra 90 años de legado y compromiso
Fundada en 1935, Isidro Bordas ha construido un portafolio sólido que forma parte de la identidad dominicana
La casa licorera y de bebidas Isidro Bordas celebra su 90 aniversario, marcando nueve décadas de crecimiento sostenido, innovación y contribución al desarrollo empresarial del país.
Este logro tiene sus raíces en la visión y determinación de su fundador, Don Isidro Bordas Fernández, cuyo legado sentó las bases para una empresa que ha trascendido el tiempo y se ha convertido en parte de la vida de los dominicanos.
Fundada en 1935, Isidro Bordas ha construido un portafolio sólido que forma parte de la identidad dominicana, gracias a marcas icónicas.
Desde los clásicos que han marcado tradición, como Ponche Crema de Oro y Gitano 18, hasta nuevas propuestas como Ponche Bordas Premium, Whisky Legend Gold y Ron Don Isidro, el cual goza de la denominación de origen de Ron Dominicano.
A lo largo de su historia, Isidro Bordas ha sido guiada por tres generaciones, cada una aportando visión estratégica y modernización. Esta continuidad familiar ha permitido que la empresa mantenga su autenticidad, su compromiso con la calidad y una clara proyección hacia el futuro.
Logros
La celebración del 90 aniversario de Isidro Bordas destaca no solo su crecimiento, sino también la labor de sus colaboradores, socios y consumidores que han sido parte esencial de esta historia.
"Isidro Bordas ha estado presente en el compartir dominicano. Este aniversario es un homenaje a ese lazo emocional. Brindamos por el pasado, pero también por todo lo que viene", expresó Adriano Bordas, presidente de Isidro Bordas.
"Cumplir 90 años es un honor y, al mismo tiempo, una responsabilidad. Este aniversario representa la confianza que el pueblo dominicano ha depositado en nuestras marcas y en nuestra visión de seguir aportando al país", agregó.
"Hoy celebramos nuestra historia, pero también confirmamos nuestro compromiso con la innovación, la sostenibilidad y el bienestar de nuestra gente", concluyó.