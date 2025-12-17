JCI República Dominicana celebra la cumbre de Alianza "Juventud, Deberes y Derechos Humanos"

Wilfrido Moreno, especialista en finanzas; Miguel Otáñez, presidente del Centro de Análisis y Estudio de la Comunicación (CAESCO); Patricia Lapaix, presidenta nacional de la JCI 2026; Jill de Sena, presidenta nacional de la JCI 2025; Joel Díaz, excandidato vicepresidencial; y Sharina Núñez, directora de JCI Bonao, junto a senadores y pasados presidentes de la JCI. ( FUENTE EXTERNA )

La Junior Chamber International (JCI) República Dominicana llevó a cabo la cumbre de alianza "Juventud, Deberes y Derechos Humanos", un espacio de diálogo y articulación institucional que reunió a líderes juveniles, miembros de la organización y aliados estratégicos.

El evento se llevó a cabo en el marco de la conmemoración del Día Nacional del Juniorismo, celebrado cada 11 de diciembre en el país.

El encuentro tuvo como objetivo reflexionar sobre el papel de la juventud en la construcción de una sociedad más justa, ética y participativa, promoviendo la acción colectiva frente a los principales desafíos sociales, políticos y económicos.

La mesa de diálogo contó con la participación de destacados panelistas:

El excandidato vicepresidencial Joel Díaz, el presidente de Caesco Miguel Otáñez, y el especialista en finanzas Wilfrido Moreno, quienes coincidieron en que la juventud dominicana no es solo el futuro, sino el presente del país, y debe asumir un rol protagónico para impulsar transformaciones sostenibles.

Durante sus intervenciones, los panelistas enfatizaron la importancia de pasar del análisis a la acción, abordando temas como:

institucionalidad

liderazgo ético ,

, formación ciudadana

desarrollo económico

compromiso social.

Señalaron que estos retos requieren jóvenes organizados, preparados y con vocación de servicio, capaces de incidir positivamente en sus comunidades y en la agenda nacional.

Detalles

La moderación del panel estuvo a cargo de Jill de Sena, presidenta nacional de JCI en 2025, quien facilitó el intercambio de ideas y la participación activa de los asistentes.

Asimismo, la presidenta nacional JCI 2026, Patria Lapaix, destacó el valor de la unidad y la intención colectiva como motores del crecimiento institucional, agradeciendo el respaldo de los equipos nacionales y locales que hicieron posible la realización de la Cumbre.

La Cumbre de Alianza contó con la presencia de pasados presidentes de JCI, senadores, miembros y líderes multisectoriales, reafirmando el compromiso de la organización con la formación de ciudadanos activos y responsables.