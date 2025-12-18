Clínica de la Piel Dr. Huberto Bogaert celebra 35 años de legado y anuncia expansión de servicios

La Clínica de la Piel Dr. Huberto Bogaert celebró su tradicional encuentro navideño, en el que conmemoró más de 35 años de trayectoria y anunció planes de expansión para el 2026.

El evento sirvió para rendir homenaje al fundador de la institución, el doctor Huberto Bogaert, reconocido maestro de la dermatología dominicana, cuyo legado de excelencia médica y compromiso social permanece vigente tras su fallecimiento en 2001.

Actualmente, la clínica es dirigida por la doctora Luisa González de Bogaert, quien ha representado a la institución en más de 50 congresos internacionales y ha recibido múltiples reconocimientos por su trayectoria médica y científica.

Maestra de la Dermatología Ibero-Latinoamericana, reconocida por el CILAD (Colegio Ibero-Latinoamericano de Dermatología), que es el más alto galardón para un médico dermatólogo. La Dra. González de Bogaert enfatizó durante su intervención la importancia de brindar servicios de salud anclados en la ciencia y la humanidad como prioridades fundamentales.

"Celebramos 35 años de trascendencia médica manteniendo viva la tradición de nuestro fundador: brindar salud con excelencia científica y profunda humanidad. Cada logro alcanzado reafirma nuestro compromiso con la dermatología dominicana y el bienestar integral de nuestros pacientes", expresó la doctora Luisa González de Bogaert, directora médica.

Una apuesta a diagnóstico temprano

El centro de salud dermatológico reafirmó su compromiso con la detección temprana y prevención del cáncer de piel, enfermedad cuya incidencia ha aumentado significativamente en las últimas décadas.

Según datos médicos, el diagnóstico precoz del melanoma y otros tipos de cáncer cutáneo puede alcanzar tasas de curación superiores al 90 por ciento si se detecta a tiempo.

La institución enfatiza la importancia de los chequeos dermatológicos anuales, especialmente para pacientes con factores de riesgo como exposición solar crónica, antecedentes familiares o múltiples lunares. La dermatoscopia digital y el mapeo corporal son herramientas esenciales para el seguimiento y detección de lesiones sospechosas.

Por su lado, la licenciada Luisa Bogaert, gerente general detalló los planes de crecimiento enfocados en la digitalización y la accesibilidad. Entre las novedades se encuentran la digitalización completa de sus servicios, el lanzamiento de una nueva página web con sistema de citas en línea y la habilitación de tres nuevos consultorios:

Nutrición Médica Integral y Dermatología Pediátrica

y Área para pacientes con movilidad reducida

Área de espera serán renovadas en el marco de estos planes de expansión

La celebración destacó el compromiso de la clínica con la salud integral, más allá de la estética. La piel, el órgano más extenso del cuerpo humano, requiere atención médica especializada.

En un país tropical como República Dominicana, donde la exposición solar es constante, su cuidado no solo previene enfermedades graves como el cáncer cutáneo, sino que también es un indicador temprano de condiciones sistémicas que afectan la salud general.

El cierre del evento reafirmó la misión institucional de brindar soluciones dermatológicas basadas en ciencia, innovación y humanidad, recordando que la clínica es resultado de una visión que une vocación, conocimiento y compromiso social.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/18/gianmary-cienfuegos-priscilla-carta-y-gabriel-iglesias-f9ec39d0.jpg Gianmary Cienfuegos, Priscilla Carta y Gabriel Iglesias. (FUENTE EXTERNA)