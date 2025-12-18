El Cuerpo Consular celebra su 73 aniversario con actos patrióticos

Miembros del Cuerpo Consular Acreditado en la República Dominicana depositan una ofrenda floral en el Altar de la Patria, como homenaje a los Padres de la Patria, en el marco del 73.º aniversario de la institución. ( FUENTE EXTERNA )

El Cuerpo Consular Acreditado en la República Dominicana (CCARD) celebró el Día del Cuerpo Consular y el 73 aniversario de su fundación con dos actos que resaltaron su compromiso con la cooperación internacional y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales: una ofrenda floral en el Altar de la Patria y un cóctel de celebración.

De acuerdo con una nota de prensa, ambas actividades fueron encabezadas por la decana del Cuerpo Consular, Rayza Rodríguez de Cruz, acompañada de directivos y miembros de la entidad.

La jornada inició con una ofrenda floral en el Altar de la Patria, donde la decana Rodríguez de Cruz rindió tributo a los Padres Fundadores de la República Dominicana, junto a una comitiva del Cuerpo Consular.

Durante su discurso, destacó la relevancia de la misión consular en el marco de la cooperación internacional y el respeto a la soberanía de los Estados.

"En ocasión del 73.º aniversario del Cuerpo Consular acreditado en la República Dominicana, comparezco hoy en mi calidad de decana, con el honor de transmitir un saludo conjunto de los Estados representados en el Cuerpo Consular a la República Dominicana y a sus autoridades, dada su condición de Estado acreditante", expresó.

Indicó que la presencia de los cónsules en este escenario solemne constituye una muestra del aprecio de la comunidad internacional hacia la nación dominicana y del compromiso con la cooperación entre los pueblos.

Asimismo, subrayó que la función consular fortalece las relaciones bilaterales, protege a las diásporas y promueve vínculos económicos y culturales.

"Que esta conmemoración fortalezca los lazos que unen a nuestras naciones y renueve nuestra determinación de trabajar, junto a la República Dominicana, por un orden internacional más estable, más justo, más cooperativo y más humano", puntualizó.

Entre los asistentes al acto patriótico figuró la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/18/whatsapp-image-2025-12-18-at-14101-pm-3-f7c2cfc0.jpeg Miembros del Cuerpo Consular Acreditado en la República Dominicana depositan una ofrenda floral en el Altar de la Patria, como homenaje a los Padres de la Patria, en el marco del 73.º aniversario de la institución. (FUENTE EXTERNA)

El cóctel

Posteriormente, se realizó un cóctel en el Hotel Mauad, con la asistencia de autoridades gubernamentales, militares y diplomáticas, entre ellas el viceministro Opinio Díaz, el general Minoru Matsunaga, embajadores, cónsules honorarios y representantes de diversas instituciones del país.

En esa intervención, Rodríguez de Cruz presentó la agenda de desafíos y metas del Cuerpo Consular para el período 2025–2027. Explicó que la misión de la institución se fundamenta en la cooperación internacional, la protección consular y la defensa de condiciones adecuadas para el ejercicio de sus funciones.

En ese contexto, abordó uno de los temas más sensibles de la agenda institucional: la clasificación como Personas Expuestas Políticamente (PEP) aplicada a algunos cónsules honorarios.

"Uno de los temas más sensibles y prioritarios es la corrección, por parte del Estado dominicano en su conjunto, del tratamiento PEP aplicado a algunos cónsules honorarios representantes de naciones extranjeras, una clasificación impropia que ha venido causando notables perjuicios profesionales, personales y operativos a muchos cónsules acreditados", afirmó.