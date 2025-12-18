Dominicania abre sus puertas en Downtown Punta Cana

Benjamin Ben-David Bonetti, junto a los ejecutivos de la empresa. ( FUENTE EXTERNA )

Dominicania abrió sus puertas al público en Downtown Punta Cana. Más de veinte marcas que representan la esencia del país, conviven en un espacio único donde los dominicanos y los turistas que visitan el principal polo turístico del Caribe pueden disfrutar de experiencias sensoriales, interactivas y educativas.

Dominicania le propone a sus visitantes hacer un viaje desde nuestras raíces taínas, que forman parte de la vida cotidiana del dominicano, como:

La música

Las tradiciones

Los saberes artesanales

Productos

Combinando las más avanzadas aplicaciones tecnológicas con una cuidada museografía y exhibiciones interactivas, los visitantes pueden descubrir, tocar, probar y sentir lo mejor de nuestra cultura en un ambiente seguro, divertido y apto para toda la familia.

"Creamos un espacio único que presenta lo mejor de nuestro país a través de experiencias inmersivas que educan, emocionan y conectan a los visitantes con lo que somos", afirmó Ricardo Bonetti, presidente de Dominicania.

Un tributo a la cultura

Por su parte, Benjamin Ben-David Bonetti, destacó que "Dominicania es un verdadero tributo a nuestra cultura; porque lo dominicano se vive, no se cuenta".

El proyecto generó más de cien empleos directos y representa un aporte esencial al desarrollo turístico de la zona de Bávaro–Punta Cana, ampliando la oferta de entretenimiento con una propuesta novedosa, auténtica y de gran valor educativo y cultural.