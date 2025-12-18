Dominicania abre sus puertas en Downtown Punta Cana
Propone a sus visitantes hacer un viaje desde nuestras raíces taínas, hasta la música, las tradiciones, los saberes artesanales
Dominicania abrió sus puertas al público en Downtown Punta Cana. Más de veinte marcas que representan la esencia del país, conviven en un espacio único donde los dominicanos y los turistas que visitan el principal polo turístico del Caribe pueden disfrutar de experiencias sensoriales, interactivas y educativas.
Dominicania le propone a sus visitantes hacer un viaje desde nuestras raíces taínas, que forman parte de la vida cotidiana del dominicano, como:
- La música
- Las tradiciones
- Los saberes artesanales
- Productos
Combinando las más avanzadas aplicaciones tecnológicas con una cuidada museografía y exhibiciones interactivas, los visitantes pueden descubrir, tocar, probar y sentir lo mejor de nuestra cultura en un ambiente seguro, divertido y apto para toda la familia.
"Creamos un espacio único que presenta lo mejor de nuestro país a través de experiencias inmersivas que educan, emocionan y conectan a los visitantes con lo que somos", afirmó Ricardo Bonetti, presidente de Dominicania.
Un tributo a la cultura
Por su parte, Benjamin Ben-David Bonetti, destacó que "Dominicania es un verdadero tributo a nuestra cultura; porque lo dominicano se vive, no se cuenta".
El proyecto generó más de cien empleos directos y representa un aporte esencial al desarrollo turístico de la zona de Bávaro–Punta Cana, ampliando la oferta de entretenimiento con una propuesta novedosa, auténtica y de gran valor educativo y cultural.