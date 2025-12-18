Hotel Catalonia Santo Domingo presenta a sus nuevos directivos durante almuerzo con la prensa

Víctor Cruz , Gianell Peña, Isaura de la Cruz y Gonzalo Vera. ( FUENTE EXTERNA )

El Hotel Catalonia Santo Domingo celebró un encuentro especial de Navidad para destacar la labor de la prensa y fortalecer los lazos de colaboración que han acompañado sus iniciativas en el año 2025.

El evento también fue propicio para anunciar la incorporación de sus nuevos directivos, los señores Víctor Cruz, gerente general y Miguel Dominguez, subdirector de la propiedad.

Los ejecutivos del Hotel Catalonia Santo Domingo resaltaron su profundo agradecimiento a los medios de comunicación y periodistas, quienes con profesionalismo han difundido las novedades y proyectos del hotel, contribuyendo a dar a conocer sus facilidades y servicios generales. Subrayaron que el respaldo de la prensa ha sido clave para fortalecer la relación con la comunidad y proyectar la visión de crecimiento que la propiedad impulsa de cara al próximo año.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/19/02a59b50-8308-4e67-a980-c4a365a28789-c60111a1.jpg Periodistas del sector turismo y sociales protagonizaron el encuentro. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/19/3c86c1bc-0183-48a6-930c-c5df56ad7322-fa750939.jpg Víctor Cruz, Gianell Peña, Isaura de la Cruz, Lady Reyes, Joseph Puiggros y Miguel Dominguez. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

En la actividad, realizada en el salón Bruselas del hotel, estuvieron presentes la directora comercial, Gianell Peña, y la gerente de comunicación, Isaura de la Cruz, quienes aprovecharon la ocasión para anunciar nuevos proyectos y planes estratégicos que marcarán el rumbo de la propiedad en 2026, enfocados en "fortalecer la experiencia de los huéspedes, continuar con una oferta gastronómica amplia y de calidad, además de consolidar la relación con los medios de comunicación".

El encuentro se transformó en una tarde entrañable, llena de sonrisas, buena compañía y del espíritu navideño que hizo sentir a cada invitado parte de la gran familia Catalonia Santo Domingo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/19/79820a04-7f39-4b85-812a-70cc9b2f7d6b-e77a94f3.jpg Víctor Cruz, Isaura de la Cruz, Joseph Puiggros, Yenny Polanco Lovera y Miguel Dominguez. https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/19/2389a4ba-92e0-451b-88c8-6126889ed534-18f40012.jpg Daniela Pujols e Isaura de la Cruz. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Catalonia Santo Domingo

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/19/c122c1a0-f698-4de8-81a9-1a757ca5d5d0-90fb5122.jpg Uno de los salones del Catalonia.

Es un hotel diseñado para crear experiencias memorables a cada viajero que les visita, prometiendo en cada entrega de servicio, las facilidades que harán de sus actividades, ya sean comerciales o de placer, un éxito continuo.

Están enfocados en convertirse en un aliado estratégico, que garantice su bienestar mientras disfruta la frescura y calidez del destino Santo Domingo, deleitando sus sentidos con el intenso azul del mar Caribe, que ofrece su fabulosa y única vista en cada habitación.