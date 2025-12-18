Grupo Ramos inaugura Sirena Market en Vista Cana

Francois Ceballos, junto a miembros de la firma. ( FUENTE EXTERNA )

Sirena Market abrió oficialmente las puertas de su nueva tienda en Vista Cana, ubicada en Plaza La Nube del complejo turístico-residencial Vista cana.

Con esta inauguración reafirma el compromiso de la marca de Grupo Ramos con su propósito de mejorar la vida de las personas todos los días, a través de propuestas comerciales cercanas, accesibles y pensadas para las necesidades cotidianas de las comunidades.

Con una inversión de RD$487.8 millones, esta nueva tienda opera bajo el formato Sirena Market, un modelo compacto diseñado para ofrecer una experiencia de compra:

Ágil

Práctica

Eficiente

Además, la tienda cuenta con un surtido cuidadosamente seleccionado que combina alimentos frescos, productos de consumo diario y opciones listas para llevar.

El establecimiento incluye, además, una destacada presencia de las marcas propias Wala y Zerca, reconocidas por su propuesta de valor, calidad y precios competitivos, fortaleciendo así la oferta disponible para residentes, visitantes y colaboradores de la zona.

La tienda es liderada por Francois Ceballos, junto a un equipo que supera los 85 colaboradores, contribuyendo de manera directa a la generación de empleo y al dinamismo económico del área y comunidades cercanas.

Horario

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/18/sirena-market-vista-cana-13e8898a.jpg La nueva tienda cuenta conun modelo compacto diseñado para ofrecer una experiencia de compra ágil, práctica y eficiente (FUENTE EXTERNA)

Sirena Market Vista Cana opera de lunes a sábado en horario de 7:00 de la mañana a 12:00 de la medianoche, y los domingos de 7:00 de la mañana a 10:00 de la noche, brindando amplias facilidades para atender los diferentes estilos de vida de sus clientes.

Con esta apertura, Sirena Market continúa expandiendo su presencia en puntos estratégicos del país, consolidándose como una opción cercana y confiable que acompaña el desarrollo de nuevas comunidades, alineada a su propósito de impactar positivamente la vida de las personas cada día.