Amigos que Suman celebra su tradicional encuentro navideño

Milagros Germán agradeció el gesto de ser reconocida. En la imagen de izquierda a derecha: Ruddy de los Santos, Jhoel López, Milagros Germán y Carolyn Aquino. ( FUENTE EXTERNA )

La iniciativa Amigos que Suman, de Gala Media Group, celebró su encuentro navideño 2025, en el que reconoció la destacada trayectoria de la comunicadora Milagros Germán, en una jornada de confraternidad que reunió a reconocidas personalidades del ámbito político, empresarial, social y de la comunicación.

La actividad fue realizada con el propósito de fortalecer los vínculos humanos y promover el diálogo plural en beneficio del país, reafirmando que esta iniciativa, con ocho años de trayectoria, se ha consolidado como un espacio de intercambio de ideas, experiencias y visiones comunes entre líderes de distintos sectores e ideologías.

Durante las palabras de bienvenida, Ruddy De los Santos, fundador de Amigos que Suman y presidente ejecutivo de Gala Media Group, destacó que:

"Este encuentro trasciende la agenda social para convertirse en un espacio plural, unidos por el compromiso de aportar al desarrollo del país. Por ello, hemos decidido dedicar esta edición a Milagros Germán, en reconocimiento a su trayectoria y a un ejercicio profesional marcado por la decencia, el compromiso y el respeto por lo institucional".

Reconocimiento

Al recibir la distinción, Milagros Germán agradeció el gesto al expresar que "recibo este reconocimiento con mucha humildad y respeto, no a título personal, sino como una distinción que representa a todas las personas que han servido al Estado con integridad y compromiso, entendiendo con claridad que lo público no se confunde con lo privado".

Valoró el espíritu del movimiento y su capacidad de convocar a personas comprometidas con las mejores causas del país. "Que el próximo año nos encuentre en paz, en armonía y con el compromiso renovado de seguir aportando al futuro de la República Dominicana".

La conducción del evento estuvo a cargo de los comunicadores Caroline Aquino y Jhoel López, e incluyó presentaciones artísticas de Las Chicas del Can "El Reencuentro", Jandy Ventura y un cierre musical a cargo de Héctor Acosta "El Torito", en un ambiente de celebración y cercanía.

De igual manera, participaron dirigentes políticos, comunicadores y figuras de la sociedad civil, entre ellos Juan Ariel Jiménez, exministro de Economía; Orlando Jorge Villegas, exdiputado por el Distrito Nacional; y la destacada presentadora de televisión, Luz García, quienes se sumaron a este espacio de confraternidad y diálogo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/20/whatsapp-image-2025-12-19-at-22832-pm-2-63ca5f9b.jpeg Carlos José Martí yRuddy De los Santos. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/20/whatsapp-image-2025-12-19-at-22832-pm-3-4c9da1dd.jpeg Samuel Pereyra, Ruddy de los Santos y Omar Fernández (FUENTE EXTERNA) ‹ >