Galería de Arte Shanell y La Colección presentan la exposición "Guillo Pérez: en todos sus tiempos"

La Galería de Arte Shanell presentó la exposición "Guillo Pérez: en todos sus tiempos", una muestra que rinde homenaje al legado de Guillo Pérez, uno de los maestros más trascendentales de la pintura dominicana, la cual permanecerá abierta al público durante dos meses.

Esta exposición se realiza en colaboración con la Galería de Arte La Colección y su director, el ingeniero José Luis Cartagena Conde, que han unido esfuerzos para honrar la trayectoria y la invaluable contribución artística de quien es considerado uno de los pilares fundamentales de las artes plásticas nacionales.

La exposición individual del maestro Pérez expondrá 78 piezas entre pintura óleo sobre tela, dibujos retablos, murales de sus distintos tiempos desde la década del 50 hasta sus últimos días, repasando todas sus décadas hasta el final de sus días.

La muestra reúne una cuidada selección de obras que abarcan desde la década de los años cincuenta hasta los últimos años de producción del maestro, ofreciendo al público un recorrido excepcional por las distintas etapas de su evolución creativa.

"A través de estas piezas, el espectador podrá apreciar la transformación del color, la forma y la sensibilidad estética que consolidaron su reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional", afirmó José Luis Cartagena Conde al pronunciar el discurso central.

Sobre el artista

La trayectoria artística de Guillo Pérez se sustenta en una prolífica producción y en una extensa participación en exposiciones colectivas e individuales.

Sus diversos periodos temáticos -que incluyen la etapa precolombina, la serie de los gallos, la serie árabe, las composiciones abstractas, las marinas, la música, los dibujos, los retablos, las carretas, los bueyes y la serie dedicada a los acontecimientos del once de septiembre- le valieron el respeto y la admiración de los más influyentes críticos de arte del Caribe.

Considerado un ícono de la cultura plástica dominicana, Guillo Pérez legó una obra marcada por la fuerza expresiva del color y una profunda conexión con la identidad cultural del país.

Su estilo, inconfundible y reconocido mundialmente, refleja la esencia de la historia, las tradiciones y las vivencias de los pueblos, plasmadas con una originalidad que definió su sello artístico.

A través de su obra, el maestro no solo narró la historia dominicana, sino que también dejó testimonio visual de acontecimientos trascendentales a nivel mundial.

Hace catorce años, durante la última exposición individual en vida del artista en la Galería de Arte Shanell, el ingeniero Luis Felipe Cartagena Sánchez, director de la galería, definió su trayectoria como un legado cultural para la humanidad. Hoy, ese legado continúa vigente, invitando a la reflexión y a la apreciación crítica del arte como testimonio del tiempo vivido.

"Guillo Pérez: en todos sus tiempos" pone a disposición del público una colección de 75 obras, ofreciendo a coleccionistas, amantes del arte y al público en general la oportunidad de un acercamiento íntimo y profundo al recorrido artístico de uno de los maestros fundamentales del arte dominicano.

