Presentan segunda exposición colectiva de pintores dominicanos "Arte con propósito"

La Fundación Cultural Verónica Sención/Fundaver, Inc. y el Centro Cultural del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) inauguraron la segunda versión de la exposición colectiva de artistas plásticos dominicanos "Arte con propósito".

Es una exposición pro-recaudación de fondos para el programa de educación integral, dirigido a jóvenes estudiantes de término del bachillerato, activos en el sistema de educación media, tanto en el sector público como privado.

La Fundación Cultural Verónica Sención (Fundaver), a través de sus programas educativos, abraza esta verdad y la convierte en acción. Entiende que formar mejores sociedades empieza en las aulas, en la palabra alentadora, en la oportunidad que se brinda, en la puerta que se abre para que una vida cambie.

La gestora cultural Verónica Sención resaltó que este proyecto fue iniciado a principios del presente año, contó con el apoyo institucional de la Universidad del Caribe (Unicaribe), y la Academia Militar del Caribe, que en su primera edición se formaron y graduaron a cuarenta estudiantes.

Sención expresó su agradecimiento a los connotados artistas dominicanos y extranjeros que generosamente han puesto su arte al servicio de esta iniciativa educativa y cultural, catalogándolos de faros, que con su sensibilidad y su capacidad de transformar lo invisible en visible, iluminan caminos, despiertan conciencias y nos recuerdan que las artes pueden ser un canal de resistencia y esperanza.

Asia de Azar, Diógenes Núñez y Amaya Salazar. Amarilys Durán, Yulibelys Wandelpool y Nayarit Ramos. Zoila Beltré, María Fernanda Gómez y Daulisis Herrera.

Los artistas

Los artistas participantes son: Alejando Asencio, Amaya Salazar, Antonio Guadalupe, Aquiles Azar, Benjamín Cruz, Daniel Sanseviero, Dionisio Blanco, Eduardo Rodríguez, Elsa Núñez, Francis García, Freddy Javier, Hilario Olivo, Genaro Reyes (Cayuco), Inés Tolentino, Iris Pérez, Joel Gonell, José Cestero.

Asimismo, José Morillo, José Pelletier, Judith Mora, Junior Reyes Ocre, Lizett Mejía, Luz Severino, Manuel Nina Cisneros, Marcelo Ferder, Marcia Guerrero, Pilar Asmar, Rafael de Lemos, Ramón Oviedo, Ricardo Toribio, Ricardo Wagner, Sacha Tebó, Sexfraín Linares, Silvano Lora, Willy Pérez y Wilson Abreu.

La señora Sención enfatizó: "Aspiramos a ofrecer al público una exposición colectiva artísticamente representativa, sobria y con un nivel de calidad que estimule a la comunidad de coleccionistas, tanto individuales como corporativos del país, a adquirir las obras de esta muestra que más que una exposición: es un acto de amor compartido. Cada obra aquí reunida es un testimonio de que el talento, cuando se une a la generosidad, puede mover montañas y escribir un mañana más humano".