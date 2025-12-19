Rotary conmemora la lucha internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer

Miguelina Acosta, Olga V. Acosta Sena, Sarah Patricia Castillo y Lenin Francisco participaron en la actividad de Rotary International. ( FUENTE EXTERNA )

Rotary International, a través del Distrito 4060, conmemoró la lucha internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer con la realización de un panel sobre Violencia Vicaria y Extendida, celebrado en el Auditorio del Museo de Arte Moderno.

La actividad fue encabezada por la gobernadora del Distrito 4060, Olga Virginia Acosta Sena, quien en su discurso de bienvenida destacó la presencia de rotarios de diferentes clubes del país, agradeció a los invitados y subrayó que el objetivo principal del encuentro fue reflexionar, crear conciencia y promover acciones concretas contra todo tipo de violencia hacia la mujer.

Como parte del programa se proyectó el cortometraje documental "Un Salto al Vacío", presentado por su autora, Mary Frances Attías, pieza audiovisual que expone cómo muchos maltratadores ejercen violencia contra la mujer a través de la familia.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/19/exportimg0077-db85e1fa.jpg Con esta actividad seconmemoró la lucha internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/19/osvaldo-holguin-olga-v-acosta-sena-jenny-gonzalez-baez-melvion-brioso-9f5e5576.jpg Osvaldo Holguín, Olga V. Acosta Sena, Jenny Gonzalez Báez y Melvin Brioso (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/19/olga-v-acosta-sena-mary-frances-attias-melvin-brioso-6cfe48ff.jpg Olga V. Acosta Sena, Mary Frances Attias y Melvin Brioso. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Posteriormente se desarrolló un panel en el que participaron la exmagistrada Dra. Esther Agelán Casasnovas y el psicólogo clínico y terapeuta familiar Dr. Luis Vergés, bajo la moderación del pasado gobernador distrital Melvin Brioso.

Durante el evento se otorgó un reconocimiento especial a la Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos, por su destacada responsabilidad social en favor de la mujer, galardón recibido por Jenny González Báez, vicepresidenta de Personas y Cultura de la institución financiera.

El acto concluyó con un brindis y la ambientación musical del saxofonista Ambiorix Peralta, en un ambiente de camaradería y compromiso con la causa.

Sobre Rotary International

Rotary es una organización sin fines de lucro fundada el 23 de febrero de 1905 en Chicago, Illinois, Estados Unidos, que actualmente agrupa a más de un millón cuatrocientos mil socios en todo el mundo.

Sus miembros mantienen un firme compromiso con la erradicación de la polio a nivel global y el desarrollo de proyectos de servicio en áreas como:

La paz y prevención de conflictos.

de conflictos. Prevención y tratamiento de enfermedades.

Suministro de agua potable.

Salud materno-infantil.

Promoción de la educación.

Desarrollo de las economías locales.

Protección del medio ambiente.