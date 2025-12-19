Unapec analiza impacto de la Inteligencia Artificial en la competitividad y la economía creativa

Amín Vásquez, Alicia Alvarez, Erik Pérez Vega, Abad López y Jose Orlando Tejeda participaron en la actividad de Unapec. ( FUENTE EXTERNA )

Expertos locales e internacionales destacados en el área de inteligencia creativa coincidieron en señalar que la IA no representa una amenaza para los profesionales, sino una oportunidad estratégica para elevar la productividad, acelerar la innovación y fortalecer la competitividad en industrias que hoy dependen crecientemente del análisis de datos, la automatización y la generación de contenido avanzado.

Se trató del Tercer Coloquio de Comunicación Digital realizado por la Universidad APEC (Unapec) para analizar cómo la IA está redefiniendo la comunicación, la creatividad y los modelos productivos en la economía digital, y estuvo encabezado por el rector de Unapec, Lic. Erik Pérez Vega y la directora de Artes y Comunicación, Dra. Alicia Álvarez.

Herramienta emergente

Durante la apertura, Pérez Vega afirmó que la IA dejó de ser una herramienta emergente para convertirse en un eje central de la actividad económica, transformando modelos de negocio, procesos de producción de contenido y toma de decisiones.

"El reto no es que la IA piense por nosotros, sino que los estudiantes desarrollen la capacidad crítica para utilizarla de forma estratégica. Si renuncian a su criterio, tendrán un título, pero no competencias para competir en la economía digital", señaló.

El rector subrayó que la adopción acelerada de la IA exige ética, responsabilidad y dominio conceptual, destacando que la tecnología solo agrega valor cuando está guiada por pensamiento humano de calidad.

Por su parte, la Dra. Álvarez, destacó que la IA está transformando toda la cadena de valor de la comunicación, desde la generación y circulación del contenido, hasta su medición y consumo.

"La IA crea oportunidades para la creatividad y la eficiencia, pero también plantea retos vinculados a privacidad, desinformación y acceso equitativo. Formar talento con pensamiento crítico y capacidades digitales avanzadas es hoy un imperativo económico", señaló.

Revolución de la IA

Entre tanto, en su conferencia "Más allá del dato: la revolución de la IA en las decisiones digitales", el consultor José Orlando Tejada destacó que la IA amplifica el valor del talento humano al asumir tareas repetitivas y permitir a los profesionales enfocarse en lo estratégico.

"La IA será tan poderosa como la data que la alimenta. Si la información es débil, los resultados también lo serán. La ventaja competitiva está en saber estructurar, interpretar y transformar la información en conocimiento útil", afirmó.

De su lago, el creativo Amín Vásquez explicó que la IA está reduciendo drásticamente los tiempos de producción visual, permitiendo desarrollar storyboards y escenas complejas en horas en vez de días.

"La IA no sustituye talento; lo expande. Quienes dominen estas herramientas tendrán una clara ventaja en la industria audiovisual y publicitaria", señaló.

Mientras, el publicista Álvaro Noboa definió la IA como "el brief creativo más grande del mundo", que impulsa los tres grandes motores del sector, la IA Generativa (texto, imagen, video); la IA Predictiva (segmentación, personalización) y la IA Operativa (automatización y gestión masiva de clientes).

Aseguró que la publicidad vive "su mejor momento", gracias a la capacidad de la IA para multiplicar escenarios, optimizar inversiones y personalizar mensajes a gran escala.

"El valor estará en qué preguntamos, qué emociones buscamos y cómo dirigimos la estrategia. La IA no compite con nosotros; nos empuja a ser mejores", dijo.

Mientras, el creativo Alf Álvarez sostuvo que la IA convierte las ideas en experiencias tridimensionales y tangibles, potenciando industrias como la publicidad, el entretenimiento, el diseño y los medios.

"La IA es un superpoder cuando se combina con criterio humano. Nos permite pensar soluciones más complejas, rápidas y eficientes", afirmó.

El coloquio contó con la participación del Lic. Abad López, coordinador de la Licenciatura en Comunicación Digital y del Núcleo de Estudiantes, quienes destacaron la importancia de formar talento capaz de competir en un mercado laboral cada vez más global, remoto y digitalizado.

Con esta iniciativa, Unapec, reafirma su rol como institución académica de referencia en la formación de profesionales preparados para los desafíos tecnológicos y creativos de la región, apostando por la alfabetización digital avanzada como una política institucional y un motor de competitividad.