Congreso Internacional por una Cultura de Paz

Fiadasec convoca al mundo a pensar la paz desde la conciencia

El 9.º Congreso Internacional por una Cultura de Paz reunirá en República Dominicana a expertos de 15 países para dialogar sobre bienestar, valores y convivencia humana

    Expandir imagen
    Fiadasec convoca al mundo a pensar la paz desde la conciencia
    La doctora Irmgard Radefeldt Fonck, presidenta de Fiadasec y conferencista internacional en espiritualidad y conciencia del ser, será una de las expositoras en el 9.º Congreso Internacional por una Cultura de Paz. (FUENTE EXTERNA)

    Santo Domingo volverá a convertirse en punto de encuentro para quienes creen que la paz no es solo un ideal, sino una práctica diaria.

    Del 27 de diciembre de 2025 al 3 de enero de 2026, la Federación Internacional de Asociaciones de Ayuda Social, Ecológica y Cultural (FIADASEC) celebrará el 9.º Congreso Internacional por una Cultura de Paz.

    Este evento reunirá a delegaciones de 15 países con un objetivo común: impulsar un cambio de conciencia global basado en valores, respeto y bienestar integral.

    El Congreso abrirá sus puertas en el Hotel Renaissance Jaragua, en Santo Domingo, y continuará en el Centro de Bienestar y Conciencia Casa Blanca, en La Ceiba, Bonao.

    Durante una semana, los asistentes participarán en un programa que combina formación, reflexión, arte y experiencias personales, todo orientado a fortalecer la empatía, la convivencia pacífica y el desarrollo humano.

    Un espacio para conectar, aprender y transformar

    Más que un encuentro académico, el Congreso se plantea como una vivencia colectiva. A través de conferencias, talleres y actividades de integración, Fiadasec busca que los participantes no solo adquieran conocimientos, sino que también incorporen una forma distinta de vivir y relacionarse, desde la conciencia individual hacia el impacto colectivo.

    El acto inaugural contará con representantes del ámbito público, académico, diplomático y comunitario, y dará paso a un ciclo de ponencias internacionales centradas en temas como la conciencia social, la salud integral, el bienestar emocional y la construcción de soluciones colaborativas frente a los desafíos actuales.

    Entre los expositores destacados figuran:

    • la doctora Irmgard Radefeldt Fonck, presidenta de Fiadasec y conferencista internacional en espiritualidad y conciencia del ser
    • el doctor Edgardo Musi, médico argentino y pionero en la investigación de la energía taquiónica
    • el doctor Andreas Kalcker, investigador en biofísica aplicada y bienestar celular
    • el profesor italiano Raúl Micieli, especialista en filosofía y metafísica
    • y la doctora Odilis Rosario, desde Estados Unidos, junto a otros expertos de diversas disciplinas

    Además, la agenda incluirá espacios de diálogo intercultural, presentaciones artísticas, actividades de sonido y movimiento, y encuentros colaborativos entre delegaciones, creando un entorno abierto, seguro y respetuoso para compartir ideas y experiencias.

    El Congreso también abrirá parte de su programación al público general, con opciones de participación en conferencias, talleres, el concierto Viaje de sonido, seminarios de wellness y actividades culturales, tanto en el Hotel Jaragua como en Casa Blanca.

    Con este encuentro, Fiadasec reafirma su compromiso con la promoción de una cultura de paz, el desarrollo sostenible y la educación en valores. Tras más de dos décadas de trabajo en 15 países, la organización continúa tejiendo redes de cooperación que apuestan por un futuro más consciente, humano y solidario.

