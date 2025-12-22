La AHRB celebra 25 años de impulso al turismo sostenible en La Romana

La Asociación de Hoteles La Romana–Bayahibe (AHRB) celebró su tradicional cena de Navidad en el restaurante La Caña de Casa de Campo Resort & Villas, un encuentro que reunió a más de 80 directores hoteleros, empresarios, autoridades civiles y militares, así como aliados estratégicos del destino.

La velada tuvo un significado especial al conmemorarse el 25 aniversario de la Asociación, un hito que marca un cuarto de siglo de liderazgo, articulación público–privada y compromiso con el desarrollo sostenible de La Romana.

Durante su intervención, el presidente de la AHRB, Andrés Fernández, recordó que la Asociación nació en el año 2000 con un propósito claro: impulsar un destino organizado, sostenible y competitivo. “Veinticinco años después, esa visión se convirtió en institución, en confianza y en un modelo de gobernanza que hoy es referencia nacional e internacional”, afirmó.

En el marco de la celebración, se reconoció la contribución de los líderes que han presidido la entidad y que, con su visión y compromiso, han fortalecido la cohesión sectorial y la proyección del destino. Entre ellos figuran Mariano Godina, Simón Suárez, Rafael Blanco, Luis Emilio Rodríguez, Daniel Hernández y el actual presidente, Andrés Fernández.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/22/ahrb-2-2d5551cb.jpg Andrés Fernádez, Maria José Berbel, Helena Santos, Luz Valentina Lantigua y Ana García-Sotoca. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/22/ahrb-3-21ffa088.jpg Andrés Fernández, Johanna Martinez Lima, Ana GarcíaSotoca y Rafael Blanco Canto. (FUENTE EXTERNA) ‹ ›

Fernández subrayó que estos 25 años se han construido colectivamente, y que la AHRB se ha convertido en “la casa común del destino”, donde sector público, privado y comunidad han articulado proyectos que han fortalecido La Romana.

Enfatizó que la unidad es el valor que mejor define a la organización y la razón por la cual el destino se ha consolidado como uno de los más organizados, coherentes y estables del país.

Como parte de la tradición de la cena, la AHRB realizó dos reconocimientos especiales. El primero a Iberostar Group, por su firme compromiso con la sostenibilidad a través de su programa Wave of Change, iniciativa que ha elevado estándares, impulsado prácticas responsables y promovido la gestión ambiental en el destino.

Reconocimiento

El segundo reconocimiento fue otorgado al equipo de Playa Romana Mar, cuyo trabajo constante, disciplinado y meticuloso contribuye directamente a la calidad de la experiencia que ofrece La Romana a cada visitante.

Mirando hacia el futuro, Fernández señaló que la hoja de ruta para 2026 se enfocará en tres prioridades estratégicas: mantener la sostenibilidad como estándar, fortalecer la competitividad mediante mayor promoción y conectividad, y reforzar la gobernanza y la cohesión sectorial para asegurar que el destino siga avanzando con unidad.

El presidente cerró su mensaje agradeciendo a la Junta Directiva, a los miembros de la AHRB y a los aliados públicos y privados que han acompañado el desarrollo del destino. Reafirmó el espíritu colectivo que ha caracterizado estos 25 años al señalar: “La Romana no llegó aquí por suerte; llegó aquí porque trabajamos unidos”.

