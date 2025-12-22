Pollos Victorina inaugura sucursal en Ágora Santiago Center

Corte de cinta de la nueva sucursal de Pollos Victorina en Ágora Santiago Center, encabezado por Indhira Portes, Eddy Pascual y María Gil, junto a ejecutivos de la marca y representantes del centro comercial, durante el acto inaugural en Santiago de los Caballeros. ( FUENTE EXTERNA )

Pollos Victorina abrió las puertas de nueva sucursal en Food Hall de Ágora Santiago Center, consolidando su expansión en la región norte y reafirmando su conexión con las familias dominicanas desde la Ciudad Corazón, en elCibao.

La apertura forma parte del crecimiento sostenido de la marca dominicana, que continúa llevando su propuesta gastronómica a espacios comerciales de alto tráfico, compartiendo escenario con reconocidas marcas internacionales y fortaleciendo su posicionamiento a nivel nacional.

Según una nota de prensa, cada uno de sus productos es elaborado con ingredientes frescos y de calidad premium, adquiridos en más de un 90 % a productores locales, lo que garantiza un sabor auténtico y contribuye al dinamismo de la economía nacional, manteniendo un fuerte vínculo con las raíces dominicanas.

La marca opera bajo estrictos controles de calidad de estándares internacionales y mantiene un firme compromiso con la naturalidad de sus ingredientes, factores que han sido claves en la confianza y preferencia del público a lo largo de los años.

Ejecutivos de Pollos Victorina destacaron que esta apertura representa más que una expansión comercial, al expresar su agradecimiento al respaldo de los dominicanos, cuyo apoyo ha sido fundamental para posicionar la marca junto a conceptos gastronómicos de proyección global.

Desde Ágora Santiago Center, su gerente Rregional señaló que la llegada de Pollos Victorina refuerza la visión del centro comercial de integrar propuestas que conectan con la identidad, el ritmo y el espíritu de la Ciudad Corazón y de toda la región del Cibao.

Menú

Pollos Victorina ofrece un menú variado, alineado con las tendencias actuales, sin perder el sabor original que la distingue a la marca. Su propuesta incluye:

Rollos

Ensaladas

Sándwiches preparados con filete de pechuga de pollo a la parrilla, a la plancha o frito, junto a sus productos emblemáticos: las Pechurinas y los tradicionales bollitos de yuca.