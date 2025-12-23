Banco Promerica y Humano Seguros establecen alianza para ofrecer asistencia médica

Banco Promerica refuerza el compromiso del banco con la innovación, la accesibilidad y el desarrollo de soluciones financieras. ( FUENTE EXTERNA )

El Banco Promerica República Dominicana anunció una alianza estratégica con Humano Seguros para la comercialización del seguro "Buen Viaje" a través de su chatbot AliCIA en WhatsApp.

Esta colaboración refuerza el compromiso del banco con la innovación, la accesibilidad y el desarrollo de soluciones financieras alineadas con las necesidades reales de sus clientes.

Este novedoso producto puede ser adquirido en menos de 3 minutos vía AliCIA, la asistente virtual de Banco Promerica, mediante un proceso 100% digital desde la cuenta de WhatsApp al número (809)-257-3400 y obtener de forma inmediata la póliza con el detalle de la cobertura, lo cual facilita una experiencia rápida y segura para todos los viajeros que podrán solicitar cobertura a nivel mundial desde 7 días, según la duración del viaje, indica una nota de prensa.

Con el respaldo de Humano Seguros, "Buen Viaje", ofrece protección médica y legal para viajes nacionales e internacionales, brindando tranquilidad a los clientes en cada paso de su recorrido.

Entre sus beneficios se destacan la asistencia y cobertura médica internacional con asistencia médica hospitalaria, gastos en medicamentos, renta diaria por hospitalización, traslados sanitarios, asistencia legal y protección de viaje y estadía en hotel para mascotas, ampliando el acompañamiento integral para los usuarios al momento de viajar.

Carlos Julio Camilo, presidente ejecutivo de Banco Promerica República Dominicana, afirmó: "En Banco Promerica nos esforzamos continuamente por desarrollar soluciones que respondan a las necesidades reales de nuestros clientes y al dinamismo de la vida moderna. Con el lanzamiento del seguro "Buen Viaje" de Humano Seguros a través de nuestro chatbot AliCIA, reafirmamos nuestro compromiso con la innovación y con el acompañamiento constante, brindando una alternativa ágil que les ofrece la tranquilidad que merecen mientras descubren nuevos destinos."

José Zapata, vicepresidente ejecutivo y gerente general de Humano Seguros, expresó el entusiasmo de la empresa por unir esfuerzos con Banco Promerica para ampliar el acceso a productos de protección diseñados para cuidar a las personas cuando más lo necesitan. Destacó, además, que esta iniciativa demuestra cómo la innovación y las alianzas estratégicas pueden transformar la forma en que los dominicanos se preparan para viajar.

Con esta nueva opción, la entidad fortalece su compromiso de acompañar a sus clientes dentro y fuera del país, garantizando que cada viaje esté protegido con una cobertura confiable, oportuna y diseñada para brindar tranquilidad en todo momento.