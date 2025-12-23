Banco Promerica y Humano Seguros establecen alianza para ofrecer asistencia médica
Esta integración refuerza la visión de Banco Promerica de ofrecer soluciones digitales centradas en el cliente
El Banco Promerica República Dominicana anunció una alianza estratégica con Humano Seguros para la comercialización del seguro "Buen Viaje" a través de su chatbot AliCIA en WhatsApp.
Esta colaboración refuerza el compromiso del banco con la innovación, la accesibilidad y el desarrollo de soluciones financieras alineadas con las necesidades reales de sus clientes.
Este novedoso producto puede ser adquirido en menos de 3 minutos vía AliCIA, la asistente virtual de Banco Promerica, mediante un proceso 100% digital desde la cuenta de WhatsApp al número (809)-257-3400 y obtener de forma inmediata la póliza con el detalle de la cobertura, lo cual facilita una experiencia rápida y segura para todos los viajeros que podrán solicitar cobertura a nivel mundial desde 7 días, según la duración del viaje, indica una nota de prensa.
Con el respaldo de Humano Seguros, "Buen Viaje", ofrece protección médica y legal para viajes nacionales e internacionales, brindando tranquilidad a los clientes en cada paso de su recorrido.
- Entre sus beneficios se destacan la asistencia y cobertura médica internacional con asistencia médica hospitalaria, gastos en medicamentos, renta diaria por hospitalización, traslados sanitarios, asistencia legal y protección de viaje y estadía en hotel para mascotas, ampliando el acompañamiento integral para los usuarios al momento de viajar.
Carlos Julio Camilo, presidente ejecutivo de Banco Promerica República Dominicana, afirmó: "En Banco Promerica nos esforzamos continuamente por desarrollar soluciones que respondan a las necesidades reales de nuestros clientes y al dinamismo de la vida moderna. Con el lanzamiento del seguro "Buen Viaje" de Humano Seguros a través de nuestro chatbot AliCIA, reafirmamos nuestro compromiso con la innovación y con el acompañamiento constante, brindando una alternativa ágil que les ofrece la tranquilidad que merecen mientras descubren nuevos destinos."
José Zapata, vicepresidente ejecutivo y gerente general de Humano Seguros, expresó el entusiasmo de la empresa por unir esfuerzos con Banco Promerica para ampliar el acceso a productos de protección diseñados para cuidar a las personas cuando más lo necesitan. Destacó, además, que esta iniciativa demuestra cómo la innovación y las alianzas estratégicas pueden transformar la forma en que los dominicanos se preparan para viajar.
Con esta nueva opción, la entidad fortalece su compromiso de acompañar a sus clientes dentro y fuera del país, garantizando que cada viaje esté protegido con una cobertura confiable, oportuna y diseñada para brindar tranquilidad en todo momento.