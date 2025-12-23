Banco Santa Cruz destaca su desempeño institucional en su tradicional encuentro navideño

Juan de Dios González, Lexy Collado, Eduardo Marrero, Fausto A. Pimentel Peña y Rafael Jiminián participaron en la actividad del Banco Santa Cruz. ( FUENTE EXTERNA )

Banco Santa Cruz compartió los principales avances de su trayectoria institucional al cumplir 26 años de operaciones en el sistema financiero dominicano, durante encuentros realizados recientemente con clientes y relacionados.

Durante las actividades de relacionamiento con clientes, desarrolladas en Santiago y Santo Domingo, la entidad abordó su evolución desde el inicio de sus operaciones en 1999, así como la reciente apertura de su centro de negocios en la Zona Norte, como parte de su estrategia de expansión territorial.

Fausto A. Pimentel Peña, presidente de Banco Santa Cruz, destacó que la historia de la institución ha sido construida junto a sus clientes y aliados, señalando que "celebramos 26 años de trayectoria como Banco de Servicios Múltiples, un camino que hemos recorrido de la mano de nuestros clientes, quienes han sido el motor de nuestro crecimiento y la razón principal de nuestro compromiso".

Asimismo, Pimentel Peña subrayó que la cultura organizacional del banco se sustenta en las relaciones desarrolladas a lo largo del tiempo, al indicar que "nuestra cultura de negocio se fundamenta en las relaciones humanas, en la cercanía y el compromiso que cultivamos con cada uno de nuestros clientes".

Banco Santa Cruz resaltó que actualmente atiende a más de 600,000 clientes en todo el país y cuenta con una red de 54 centros de negocios, desde donde ofrece productos y servicios financieros para los segmentos personal y empresarial.

En ese contexto, la entidad destacó que durante este año avanza en su consolidación como grupo financiero, fortaleciendo su estructura corporativa y ampliando el alcance de sus servicios, lo que, según expresó su presidente, permite "proyectar una visión clara de futuro, orientada a seguir creciendo de manera responsable y generando valor para la sociedad".

La institución indicó que mantiene una estrategia orientada a la gestión prudente del riesgo, el fortalecimiento de su capital y el desarrollo de soluciones digitales, alineada con los requerimientos regulatorios del sistema financiero dominicano.

Acerca de Banco Santa Cruz

