AC Hotel by Marriott Punta Cana realiza cóctel

AC Hotel by Marriott Punta Cana dio inicio oficial a la temporada festiva con su Cóctel de Navidad 2025, un encuentro que reunió a clientes, aliados comerciales y representantes de medios digitales para celebrar el encendido del árbol navideño del hotel.

Un evento con música en vivo y un ambiente al estilo europeo moderno, que estuvo ambientada por un chelista y un violinista, resaltando la elegancia contemporánea, muy característico de AC Hotel by Marriott Punta Cana.

La actividad estuvo encabezada por Ingrid Cedano, gerente general, y Alba Matos, gerente de ventas, quien ofreció palabras de bienvenida y agradecimiento.

Matos destacó la importancia de la relación del hotel con sus clientes y aliados, en una intervención que marcó el tono de una noche diseñada para disfrutar, conectar y abrir la temporada navideña en Punta Cana.

Los invitados disfrutaron de una cuidada selección de bocados gourmet y un brindis especial. El momento central fue el esperado encendido del Árbol Navideño del AC Hotel by Marriott Punta Cana, un gesto simbólico que marca la llegada de la temporada en uno de los destinos más vibrantes de República Dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/24/ac-hotel-2-d14e32c9.jpg Alba Matos, Mark Jordan e Ingrid Cedano. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/24/ac-hotel-3-507593aa.jpg Dayli Albuez, Ángel Fernández y Nicole Valentina. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/24/ac-hotel-4-c50fe10c.jpg (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Ofertas navideñas y de fin de año en Punta Cana

Durante el encuentro, el hotel presentó sus ofertas especiales para Navidad y Año Nuevo 2025-26, pensadas para familias, grupos y empresas que desean celebrar sin complicaciones.

Entre estas, menú de navidad para Takeout, prácticos y listos para disfrutar en casa; Cena y Fiesta de Año Nuevo en AC Hotel Punta Cana, ideales para quienes buscan una experiencia cuidada y moderna.

Además, promociones especiales para alquiler de espacios de eventos, perfectas para eventos corporativos en Punta Cana, reuniones sociales, cenas empresariales y encuentros de fin de año; así como la reinauguración del Salad Bar para almuerzos, disponible a partir del 15 de enero.

Estas propuestas se suman a la oferta gastronómica y de servicios que posicionan al hotel como uno de los lugares más versátiles para celebraciones en la zona.

