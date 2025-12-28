La Fundación Sonrisa de Ángel entrega 252 kits para bebés prematuros

Dr. Martín Ortiz, junto a parte del equipo que participó de la jornada. ( FUENTE EXTERNA )

La Fundación Sonrisa de Ángel entregó 252 kits para bebés prematuros y de bajo peso al nacer, pertenecientes a familias en situación de vulnerabilidad atendidos en programas Mamá Canguro de doce hospitales de tercer nivel, diseminados en diez provincias y municipios del país.

Los paquetes incluyeron pañales desechables, paños húmedos, aceite de canola, vitaminas E, toallas higiénicas, protectores de lactancia materna, vestimenta y gorros especiales para los bebés, mantas, botellas de agua, jugos y galletas. Asimismo, las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) recibieron pañales para bebés ingresados.

De igual manera, para las áreas de consulta ambulatoria y Sala de Alojamiento Canguro se dispusieron medicamentos e insumos como Enorden, ácido fólico, vitamina A y A+D, ácido mefenámico, sulfato ferroso, vitaminas E en perlas, sulfato ferroso y ácido fólico, guantes, batas y mascarillas desechables, así como multivitamínico Unimnap Unicef para madres lactantes y embarazadas.

Centros de salud de distribución

Los bebés prematuros impactados recibieron seguimiento médico en los hospitales:

Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina de Santo Domingo Este

de Los Mina de Santo Domingo Este Doctor Reynaldo Almánzar, en Santo Domingo Norte

Regional Dr. Marcelino Vélez Santana

Dr. Vinicio Calventi, en Santo Domingo Oeste

Materno Doctora Evangelina Rodríguez (Hospital De La Mujer)

Pediátrico Doctor Robert Reid Cabral

Maternidad Nuestra Señora De La Altagracia, en el Distrito Nacional

En la región Sur, la iniciativa benefició a los hospitales Regional General Jaime Mota, en Barahona, y Doctor Juan Pablo Pina, en San Cristóbal.

Mientras, en la región Norte, impactó a los pacientes pediátricos del Hospital San Vicente de Paúl, en San Francisco de Macorís. En la región Este, la colaboración se extendió a los hospitales Ángel Contreras, en Monte Plata, y Doctor Antonio Musa, en San Pedro de Macorís.

Una trayectoria especial

Fundación Sonrisa de Ángel celebró su séptimo aniversario con una jornada especial de entrega de kits, charla y oración por los bebés prematuros y sus madres; así como para embarazadas adolescentes, realizada en el Hospital Materno San Lorenzo de Los Mina. Durante la jornada también fueron sorteados electrodomésticos entre las madres participantes.

El programa incluyó una charla sobre la importancia del Método Canguro y la estimulación temprana para el neurodesarrollo de los bebés, a cargo de la doctora Cleotilde Matos, pediatra neonatóloga, experta en el referido método.

Durante el acto, Dustin Muñoz, vicepresidente de la fundación, acompañado de voluntarias, entregó reconocimientos a siete entidades aliadas, entre ellas a Industrias Sael, la Pastoral de la Salud de la Arquidiócesis de Santo Domingo, el Programa Mamá Canguro del referido hospital, la Cooperativa Generatio Nova, la Hermandad Emaús Mujeres y la Parroquia San José Obrero.

La actividad contó con el respaldo del doctor Martín Ortíz, director Materno Infantil y Adolescentes del Servicio Nacional de Salud (SNS); el doctor Roberto Nina, pasado presidente inmediato de la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología; autoridades hospitalarias; sor Trinidad Ayala Adames, coordinadora general de la Pastoral de la Salud; representantes empresariales y eclesiales; así como del personal hospitalario y voluntarios de la fundación.

También contó con el apoyo de Pharma Consulting Team, el Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (PROMESECAL), además de ciudadanos, familias y la diáspora dominicana.

Programa conmemorativo con evento especializado

Fundación Sonrisa de Ángel amplió las jornadas de entregas de kits como parte del programa conmemorativo del recién concluido Mes de la Prematuridad, que incluyó la realización del V simposio bebés prematuros "más allá de la prematuridad: ciencia y familia".

Contó con la participación de nueve expertos nacionales e internacionales, con propósito de apoyar los programas sociales dirigidos a los neonatos.

Entre los expertos internacionales participaron el doctor Pablo Durán, pediatra y asesor regional en Salud Perinatal de la Organización Panamericana de la Salud (WH/HSS/OPS); y la doctora Natalia Largaespada, experta internacional en el Cuidado del Desarrollo Infantil (CDI) del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Asimismo, dio su apoyo la doctora Nathalie Charpak, socia fundadora, investigadora senior y directora de la Fundación Canguro en Bogotá, Colombia.

Los expertos nacionales

La actividad contó con una significativa participación de galenos y expertos loces, entre ellos:

Roberto Nina , ginecólogo obstetra y pasado presidente de la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología (SDOG)

, ginecólogo obstetra y pasado presidente de la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología (SDOG) Taina Malena , pediatra neonatóloga y coordinadora neonatal del Servicio Nacional de Salud (SNS)

, pediatra neonatóloga y coordinadora neonatal del Servicio Nacional de Salud (SNS) Mayra Molina , pediatra perinatóloga, consultora internacional en lactancia materna IBCLC y pasada presidenta de la Sociedad de Medicina Perinatal (SODOMEP).

, pediatra perinatóloga, consultora internacional en lactancia materna IBCLC y pasada presidenta de la Sociedad de Medicina Perinatal (SODOMEP). Cleotilde Matos , pediatra perinatóloga, certificada en Método Mamá Canguro y facilitadora de CDI para UNICEF

, pediatra perinatóloga, certificada en Método Mamá Canguro y facilitadora de CDI para UNICEF Angy Estévez , psicóloga perinatal, presidenta de la Asociación Dominicana de Psicología Perinatal (ADPP)

, psicóloga perinatal, presidenta de la Asociación Dominicana de Psicología Perinatal (ADPP) Martha Álvarez, psicóloga clínica, certificada en psicología perinatal y masaje infantil